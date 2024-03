Andrea Favaretto, coach di Matrimonio a prima vista Italia: “Ecco come scegliamo le coppie”/ Il retroscena

Andrea Favaretto di Matrimonio a prima vista Italia 2024 parla della selezione delle coppie del programma su RDS

Andrea Favaretto è un life coach ed è uno degli esperti del programma Matrimonio a Prima Vista Italia. Insieme al sociologo Mario Abis e alla psicologa Nada Loffredi, Favaretto si occupa infatti di selezionare i candidati e creare le coppie che diventano poi protagoniste del programma di Real Time. Proprio a poche ore dalla messa in onda della nuova puntata del format, Andrea Favaretto ha rilasciato un’intervista su RDS nel format condotto da Sergio Friscia e Anna Pettinelli.

“Quanto è difficile sposarsi senza prima conoscersi? Come ti rapporti con queste coppie che, in qualche modo, devono stare insieme?” Questa è stata la prima domanda che Anna Pettinelli ha posto al life coach Favaretto. Quest’ultimo ha svelato che dietro la scelta delle coppie c’è una grande selezione e che, ciò che inizialmente pare impossibile, diventa invece possibile quando i ‘concorrenti’ decidono di mettersi davvero in gioco.

Andrea Favaretto: “Ecco chi selezioniamo a Matrimonio a prima vista Italia”

“È complicato, anche io all’inizio mi chiedevo come fosse possibile sposarsi senza prima conoscersi.” ha spiegato Favaretto in diretta su RDS. Poi ha aggiunto: “In realtà è possibile, perché innanzitutto c’è una grande selezione e poi perché i ragazzi in gioco si impegnano molto, c’è una forte propensione al conoscersi e credo sia questa la chiave”. Tornando dunque alle coppie selezionare, il life coach ha aggiunto: “Chi viene selezionato non solo è una persona che vuole veramente trovare l’anima gemella, ma soprattutto capire per quale motivo in passato non è riuscito ad avere una relazione di qualità. Così si giocano delle chance importanti”, ha concluso.

