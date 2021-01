Andrea, figlio di Francesco Pannofino/ “La separazione dei genitori…”

Andrea Pannofino è il figlio del più famoso Francesco, attore e doppiatore molto noto in Italia. Sicuramente il figlio, nato dal matrimonio con Emanuela Rossi non è da meno e sta pian piano seguendo le orme dei suoi genitori. Andrea è quello che possiamo definire un figlio d’arte nato da due genitori attori e doppiatori che lo hanno “costretto” a respirare arte sin da piccolo e non solo con le loro vite ma anche grazie agli amici attori che spesso incontrano e frequentano anche durante le vacanze. Il giovane attore conta già presenze di tutto rispetto al cinema e in tv e, in particolare, ha avuto un ruolo nel film Poker Generation (2012) di Gianluca Mingotto ma anche nel film Boris, in seguito al successo della serie in cui il padre era protagonista.

Andrea, figlio di Francesco Pannofino, chi è e che lavoro fa?

Andrea Pannofino si è trovato a fare i conti con il carattere fumantino dei suoi genitori, lo stesso che li ha portati a separarsi nel 2006 proprio per via dei loro continui scontri. Lo stesso padre Francesco ha spiegato che come tutti i figli di coppie separate ha dovuto un po’ affrontare una serie di problemi: “Diciamo che da separati si litiga meno. Viviamo in due case diverse, ma ci vediamo quasi tutti i giorni, anche per via di nostro figlio, Andrea, che è bello e simpatico.. ci siamo lasciati e presi. Ci vogliamo bene, ma abbiamo la tendenza allo scontro. Ora siamo più saggi. Io vivo in un’altra cosa, così litighiamo molto meno”. Per la felicità del figlio Andrea Pannofino che sarà ospite a Oggi è un altro giorno proprio insieme al padre, cosa rivelerà sulla loro famiglia?

