Andrea Foriglio, chi é il corteggiatore di Uomini e donne?/ Conteso tra Nicole e…

Uomini e donne: chi é Andrea Foriglio, il nuovo corteggiatore conteso tra Nicole Santinelli e Roberta Di Padua?

Andrea Foriglio é il nuovo volto tv, già protagonista indiscusso a Uomini e donne nel ruolo di corteggiatore, conteso tra Nicole Santinelli e Roberta Di Padua. Ma chi sia il giovane originario di Roma può dirsi l’interrogativo generale del momento, formulato dai telespettatori, in particolare tra coloro i quali sono attivi online, via social. Sul re dei social, dove una gran moltitudine di utenti lo segue, Andrea Foriglio vanta un seguito social stimato oltre 35mila followers, destinati a moltiplicarsi visto che ora lui fa parte della popolare trasmissione sui sentimenti, Uomini e donne. Andrea Foriglio, attivo su Instagram con l’account @dottforiglio, si dice pronto alla ricerca dell’amore a Uomini e donne, dopo aver dedicato per anni anima e corpo allo studio, per poi trovare il lavoro della sua vita. Una missione di benessere e forma di sostentamento, che gli consente di prendersi cura di pazienti nip e vip, tra i cui più famosi Elettra Lamborghini e Clementino.

A Uomini e donne si presenta per un appuntamento al buio e, per l’occasione, fa colpo su ben due protagoniste della trasmissione, una del trono classico e l’altra del trono over, che già si contendono le sue attenzioni.

Andrea Foriglio cerca l’anima gemella: le dame in guerra, per lui

Si tratta di Nicole Santinelli, nuova tronista in carica che come lui é originaria di Roma, e la femme fatale di Cassino al trono over, Roberta Di Padua. Tra le due donne é in corso una sorta di guerra fredda, per lui: la tronista ha portato in esterna il concittadino romano e al contempo la over mette in guardia la rivale nel confermarsi interessata a lui, peraltro ricordando alla tronista che sia stata lei a notarlo per prima a Uomini e donne. Questo, nonostante Andrea sia più giovane della mamma single e over di Cassino. Lui ha 29 anni, la tronista ne ha 22 anni e la over 37.

“Sono un ragazzo molto intraprendente, ho dedicato praticamente tutta la mia vita allo studio e al lavoro. Credo che adesso sia arrivato il momento di trovare una persona che possa stare al mio fianco”. fa sapere di sé il nuovo volto “rubacuori” di Uomini e donne.

