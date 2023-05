Andrea Foriglio: chi è la non scelta di Nicole Santinelli a Uomini e Donne/ “Vorrei…”

Andrea Foriglio e il percorso con Nicole Santinelli a Uomini e Donne

Andrea Foriglio è un osteopata che, sin dalle prime puntate del trono di Nicole Santielli, è stato uno dei protagonisti. Andrea, infatti, ha catturato anche l’attenzione di Roberta Di Padua che ha provato a conoscerlo. Il corteggiatore, però, ha preferito concentrarsi sulla conoscenza con Nicole dando vita anche al biglietto gate quando, per comunicare con lei, senza raccontare nulla alla redazione, le ha lasciato un biglietto in cui le chiedeva di fidarsi di lui. Tra Andrea e Nicole c’è stato immediatamente un feeling e il primo bacio è arrivato dopo poche esterne.

Nonostante l’attrazione e il feeling, però, Andrea non è riuscito a conquistare il cuore di Nicole che, con l’arrivo in trasmissione di Carlo Alberto, ha dedicato tempo anche a quest’ultimo decidendo, poi, di lasciare il programma proprio con lui.

Le parole di Andrea per Nicole prima della scelta

Prima della scelta a Uomini e Donne, intervistato dal magazine ufficiale della trasmissione, Andrea Foriglio parlava così di Nicole: “Dalla prima volta che l’ho vista ho provato una sensazione particolare. È come se mi fossi sentito subito a casa. Tra noi c’è stata immediatamente una chimica molto forte, ci siamo scambiati fin da subito sguardi complici, in cui ci capiamo solo io e lei. In questo momento ho un grosso interesse nei suoi confronti, tanta curiosità di scoprirla e provo una forte attrazione sia fisica che mentale…”.

E ancora: “Vorrei riuscire a farle capire che se a volte mi comporto in alcuni modi è solo, appunto, per il forte interesse che provo nei suoi confronti […] Nella vita non sono mai sceso a compromessi per niente al mondo; al contrario credo che l’amore stesso sia un compromesso e quindi per far funzionare la storia è obbligatorio smussare dei lati del proprio carattere”.

