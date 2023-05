Andrea Foriglio “La scelta di Nicole? Inaspettata”/ “Con Roberta mai dire mai…”

Andrea Foriglio: “La scelta di Nicole? Qualcosa di inaspettato”

Andrea Foriglio è stato uno dei protagonisti dell’ultima stagione di Uomini e Donne. L’osteopata romano è stato uno dei corteggiatori della tronista Nicole Santinelli, dato da tutti per favorito. Ma la tronista alla fine ha scelto di lasciare il programma con Carlo Alberto Mancini. “Diciamo che ho passato dei momenti della vita migliori. Però sono abituato sempre a rialzarmi in fretta, quindi farò questo anche in questo caso.

Fa ancora male perché è stato qualcosa di inaspettato. Fino all’ultimo non mi aspettavo un epilogo del genere. Che cosa non è andato tra noi? Secondo me avere i caratteri troppo simili da alcuni punti di vista ha potuto penalizzare”, ha detto Andrea a Lollo Magazine, ammettendo che non si sarebbe mai aspettato questo epilogo. Nel corso dell’intervista Foriglio non ha voluto sbilanciarsi sulla nuova coppia formata da Nicole e Carlo Alberto: “Qui non saprei che dirti. L’importante che lei sia felice”.

Andrea Foriglio: tronista della prossima stagione di Uomini e Donne?

Durante il suo percorso come corteggiatore a Uomini e Donne, Andrea Foriglio ha attirato le attenzioni di Roberta Di Padua, dama del trono over che si è più volte scontrata con Nicole Santinelli. Ora che la tronista ha scelto il “rivale” Carlo Alberto, l’osteopata romano prenderebbe un caffè con Roberta? “In questo momento sto metabolizzando un po’ tutto quello che è successo, tutti questi quattro mesi di percorso. Però posso dirti che una mia filosofia di vita in generale è: mai dire mai!”, ha detto Andrea sulle pagine di Lollo Magazine. Nello studio del dating show di Maria De Filippi, Andrea è stato spesso criticato da Gianni Sperti, opinionista del programma: “Credo che non mi abbia compreso fino in fondo e si sia fermato alla parte un pochino superficiale, senza cercare di leggermi in profondità”. In molti si chiedono se Andrea sarà uno dei tronisti della prossima stagione di Uomini e Donne: “In questo momento non voglio pensarci, sto metabolizzando tutti e quattro i mesi e tutto quello che è successo. Voglio soltanto godermi l’estate”.

