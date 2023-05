Andrea Foriglio: “Nicole Santinelli e Carlo? Non mi piace il gossip”/ L’ex Uomini e Donne…

Andrea Foriglio e la fine della storia tra Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini

Andrea Foriglio, non scelta di Nicole Santinelli, commenta sui social la fine della storia tra l’ex tronista di Uomini e Donne e Carlo Alberto Mancini. Andrea è stato un corteggiatore di Nicole e tanti avevano scommesso che sarebbe stato lui la scelta della Santinelli che, tuttavia, ha deciso di concludere il proprio percorso con Carlo Alberto salvo, poi, chiudere la storia dopo poche settimane. Della rottura tra Nicole e Carlo ha parlato anche Roberta Di Padua lanciando una frecciatina all’ex tronista. Ora, a distanza di ore, è arrivato anche il commento di Andrea Friglio.

“Chi mi conosce sa quanto non mi piace il gossip. Però mi state facendo tutti le stesse domande e dato che sono stato chiamato in causa, è doveroso darvi una risposta. Entro stasera vi faccio un video”, le parole dell’ex corteggiatore.

Nicole Santinelli: le parole su Andrea dopo l’addio a Carlo Alberto Mancini

Di Andrea Foriglio e delle emozioni che ha provato con lui durante il percorso a Uomini e Donne ha parlato la stessa Nicole Santinelli che, in un audio pubblicato su Instagram, ha replicato a Carlo Alberto Mancini. Nell’audio, oltre a spiegare di aver capito di essere molto diversa da Carlo, Nicole ha parlato così del suo ex corteggiatore:

“E a proposito del futuro in tanti mi state domandando come andrà a finire tra me e Andrea. Quello che ho provato e pensato con lui nel programma non lo posso negare. Ringrazio tutte le persone che invece di attaccarmi hanno cercato di capire quello che sta succedendo”. Cosa accadrà tra Andrea e Nicole?

