Andrea Foriglio: “Nicole Santinelli? Voleva scegliere me”/ Su Roberta Di Padua, l’ex Uomini e Donne svela…

Andrea Foriglio e la scelta di Nicole Santinelli

Andrea Foriglio, ex corteggiatore di Uomini e Donne che in tanti indicavano come la scelta di Nicole Santinelli, torna a parlare di quest’ultima che gli ha poi preferito Carlo Alberto Mancini con cui, però, la storia è finita dopo poche settimane. Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Mio, Foriglio conferma la propria impressione convinto che Nicole avrebbe scelto Carlo solo perché influenzata dal parere altrui.

“Si è fatta condizionare. Voleva scegliere me, ma ha scelto Carlo perché influenzata dalle persone, dalle amiche, dalla famiglia. Si è fatta trasportare dal giudizio altrui. Cosa non è andata tra noi? Siamo entrambi orgogliosi e il nostro carattere ci ha fatto scontrare. Non ci siamo presi da quel punto di vista. Ma sono convinto che fino all’ultimo è stata indecisa. Se avesse scelto me, avrebbe avuto meno consensi. La nostra coppia sarebbe stata più criticata rispetto a quella con Carlo. Dicevano che già ci conoscevamo, che c’era un accordo. Quindi un’eventuale scelta avrebbe confermato quella voce. Non era una scelta di istinto, ma pensata, ragionata”, ha detto.

Andrea Foriglio e la verità su Roberta Di Padua

Durante l’esperienza da corteggiatore di Uomini e Donne, Andrea Foriglio ha ricevuto anche diversi complimenti da Roberta Di Padua. La dama del trono over di Uomini e Donne non ha mai nascosto un interesse nei suoi confronti e, al termine della stagione del dating show di canale 5, sono stati tanti i rumors secondo cui i due si sarebbero visti. Oggi, però, a smentire tutto è lo stesso Andrea Foriglio.

Nel corso dell’intervista rilasciata al settimanale Mio, infatti, l’ex corteggiatore ha anche parlato di Roberta Di Padua e sulle voci inerenti ad un loro, presunto incontro ha detto: “Deianira (Marzano ndr) ha detto che mi sono sentita con Roberta Di Padua. Secondo lei mi vedo e sento con tutte. Se è vero? Assolutamente no”.

