Ci ha mostrato diversi aspetti del suo carattere, inediti ovviamente per il pubblico ma soprattutto per la sua famiglia; Mariavittoria Minghetti al Grande Fratello si è aperta con coraggio su un tema delicato, un aspetto sottolineato anche da Alfonso Signorini. “La tua famiglia ha ascoltato il tuo racconto, abbiamo tutti apprezzato il tuo coraggio”. Fiera anche la concorrente che ha sottolineato: “Certo che mi sono tolta un peso, riuscire a parlarne davanti a tutti e scoprire che tante persone condividono la stessa problematica aiuta a sentirsi meno soli”. Per lei, dopo le confessioni, arriva un toccante regalo da parte di suo fratello Andrea: una lettera che unisce parole al miele che destano una evidente ed inevitabile commozione.

“Prima di scrivere questa lettera c’ho pensato a lungo, poi ho capito di avere bisogno di abbracciarti anche se solo con le parole. Hai un carattere duro che può essere difficile da comprendere anche per me ma allo stesso tempo sei fragile e carica di insicurezze…”. Inizia così Andrea, fratello di Mariavittoria Minghetti al Grande Fratello, che poi prosegue: “So che sei forte abbastanza per risolvere tutti i problemi e ricorda che hai intorno a te una famiglia che ti supporta e ti supporterà sempre”.

Come spesso capita, tra fratello e sorella non è sempre tutto rose e fiori ma il tempo per recuperare c’è sempre e lo confermano le parole di Andrea, fratello di Mariavittoria Minghetti. “Sei sempre stata la sorella maggiore che dimostrava poco a parole ma molto con i fatti, sei la donna più coraggiosa che conosco… Divertiti senza pensare al parere delle persone che non ti conoscono per davvero; ti voglio bene, Andrea.”.

Dopo le toccanti parole di suo fratello Andrea con una lettera al Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti aggiunge ulteriori dettagli sul loro rapporto sottolineando come da piccoli, effettivamente, non siano mancate le scaramucce. Colpiscono però i toccanti auspici della concorrente per il futuro: “Ora però gli voglio dire che spero che avremo il tempo per recuperare quello che non c’è stato, per condividere momenti insieme e che abbia visto le cose che a casa non ho avuto il coraggio di mostrare”.

