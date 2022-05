Andrea Fratino choc/ “Non voglio finire gli studi”: cambia idea sulla scuola

Andrea Fratino ha cambiato idea sul suo percorso di studi, inizialmente poche settimane dopo aver finito il programma “La Caserma”, il ragazzo dichiarò: “La scuola va finita”, adesso sembra aver cambiato idea in maniera radicale.

Andrea Fratino, perchè ha cambiato idea sulla scuola

Andrea Fratino non ha più intenzione di finire la scuola, il content creator ha deciso di non concludere il suo percorso scolastico, a causa del programma televisivo “La Caserma“. In una delle storie sul suo profilo Instagram, spiegò che a causa della sua comparsa in tv avrebbe perso giorni e lezioni preziose a scuola, in questo modo non avrebbe mai potuto giustificare tutte le sue assenze a scuola.

Ad Ottobre ha deciso di non seguire più gli studi per poi finirlo più avanti in un secondo momento. In una delle sue recenti storie Instagram, sembra che il creator abbia cambiato idea in maniera radicale, su Rds Next ha dichiarato: “Io ho fatto il liceo linguistico e ad oggi se finissi anche l’ultimo anno in mano non avrei un ca**o da fare”. Andrea ha continuato: “Se va male ho due imprese di mio padre. Che ca**o me ne frega di finirla. Finito il linguistico non ho nulla in mano, dovrei per forza fare l’Università”.

Andrea Fratino e il piano di non seguire più gli studi

Andrea Fratino ha dichiarato che per lui questo è stato un errore che ha fatto da piccolo, secondo la sua opinione quando un ragazzo termina la terza media è troppo piccolo per capire quello che vorrà fare del suo futuro. Oggi Andrea ha 25 anni e non ha intenzione di frequentare il liceo linguistico, in merito ha dichiarato: “Non è che io non voglia finirla, potrei anche finirla andando da un privato ma non serve”.

In molti hanno disapprovato questo modo di pensare, alcuni fan pensano che solo Andrea sa cosa è meglio per sè stesso, mentre altri pensano che il creator dovrebbe finire gli studi per riuscire ad avere più sbocchi lavorativi in futuro. Altri pensano che il ragazzo non stia dando un bel messaggio alle nuove generazioni, proprio perchè essendo seguito da tante persone non sia consono esprimersi in modo così dispregiativo riguardo la scuola e un percorso scolastico. In pochi hanno biasimato la sua scelta di sentirsi “coperto” dalle due aziende del padre come unica strada per riuscire ad avere qualche soldo e sicurezza in più.

© RIPRODUZIONE RISERVATA