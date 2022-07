Andrea Fratino, da La Caserma a Uomini e Donne?/ “Ho detto di no, perché…”

Andrea Fratino ha detto “no” a Uomini e Donne

Andrea Fratino, concorrente della prima edizione del reality show “La Caserma” e tiktoker con oltre 600mila fan, ha rivelato di aver rifiutato di sedersi sul trono di Uomini e Donne. Intervistato da RDS Next, Fratino ha raccontato di essere stato contattato dalla redazione del programma di Maria De Filippi: “Il mio sogno fin da piccolo, intorno ai 14 15 anni, era finire ad Uomini e Donne. Poi in realtà avendo questa visibilità più volte sono stato chiamato dalla redazione. Ho i messaggi, mail, mi hanno anche chiamato a telefono per andar lì. Ho detto di no, perché non è più secondo me la vetrina di una volta”, riporta Webboh. Secondo il tiktoker il programma è molto cambiato negli ultimi anni: “C’era trono classico e trono over. Adesso sono tutti assieme. La musichetta e cambiata non posso andare a Uomini e Donne se non c’è “turu tu”. E poi, sinceramente, ero piccolino e non capivo cosa significasse andare ad un programma per trovare l’amore della mia vita”.

Andrea Fratino è single?

Sul web si parla spesso della vita sentimentale di Andrea Fratino, che recentemente ha dichiarato di essere single. Ma nei giorni scorso Patrizio Morellato, tiktoker, ha parlato di un presunto bacio tra Fratino e Anna Ciati, tiktoker e concorrente dell’ultima edizione di Pechino Express – Sulla rotta dei sultani. Durante un episodio di RSD Next, Morellato ha detto rivolgendosi alla Ciati: “Ma se si è paccata con Fratino due settimane fa”. Il termine “paccata” in dialetto romano si riferisce proprio al momento del bacio. L’affermazione ha suscitato l’imbarazzo di Anna Ciati. “Si sapeva, l’avevamo già detto”, ha cercato di sdrammatizzare Patrizio. La tiktoker, ridendo, ha replicato: “Tu comunque sei sempre il solito, non cambierai mai te lo giuro. Comunque stavamo giocando eh”.

