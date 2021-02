ANDREA FRATINO ESPULSO DALLA CASERMA?/ “Ho un compito non da tutti”

Andrea Fratino teme l’espulsione da La Caserma e vuole giocarsi al meglio le sue chances di permanenza nel docu-reality di Raidue. Così chiede ai suoi compagni di aiutarlo in questa mansione, intimandoli a mantenere l’ordine delle camere e non costringerlo a fare rapporto al comandante. Daretti, nel corso della scorsa puntata, ha affidato un compito ben preciso ad Andrea Fratino. Nel caso in cui non dovesse portarlo a termine efficacemente verrà espulso da La Caserma. “Se qualcuno dovesse dimenticare qualcuno devo per forza fare rapporto al comandante”, dice Andrea Fratino. “Ho un compito non da tutti…”. Riuscirà a portarlo termine? (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Andrea Fratino testa calda de La Caserma

E’ Andrea Fratino la testa calda di questa edizione de La Caserma, la prima e sicuramente non l’ultima. Il suo sorriso ha già conquistato centinaia di fan del programma e di ragazze che sono andate subito a caccia del suo profilo social, ma sembra proprio che la sua voglia di strafare, di essere sempre sopra le righe e mai pronto a seguire le regole potrebbe non portarlo lontano. Anche nella scorsa puntata Andrea Fratino ne ha combinato un’altra anche se questa volta possiamo dire che non è stato proprio lui il diretto colpevole.

Il 19enne, infatti, è finito nei guai in quanto responsabile di camerata e quindi l’unico che avrebbe dovuto fermare i compagni durante l’ultima bravata avvenuta di notte ma così non è stato. Il giovane è stato già graziato una volta e non sappiamo ancora se ci sarà modo per lui di salvarsi ancora e questo significa che Fratino potrebbe essere espulso questa sera ne La Caserma?

Andrea Fratino espulso dalla Caserma? Daretti gli ha dato un’ultima occasione ma..

Proprio nella puntata scorsa, Colucci ha convocato Fratino che spesso si è dimostrato sopra le righe. Lui stesso si è detto titubante perché ritrovarsi di nuovo davanti a Daretti dopo tutto quello che è successo non lo fa stare tranquillo. A quel punto il Capo Daretti ha ammesso che il giovane ha una capacità fisica, ha la personalità ma forse non ha attitudine militare visto che non ha modo di seguire le regole: “Se tu mi dici vorrei tentare ma non capisco allora una possibilità te la posso dare ma poi basta, cosa vuoi fare?”. Andrea Fratino ha ammesso di essere in difficoltà nell’ambientarsi e nel sottostare alle regole ma sa che sta cambiando. Daretti ha deciso di assegnarli un nuovo incarico e una nuova probabilità ma quello che è successo potrebbe metterlo ormai alla porta. Come finirà adesso?

