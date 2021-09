Andrea Fratino, incidente in auto: come sta?/ “Pensavo di morire, ringrazio Dio”

Pensava di morire Andrea Fratino, il giovane influencer noto al grande pubblico per aver partecipato al reality show di casa Rai Due, La Caserma. Il ragazzo è stato vittima di un incidente d’auto, poi documentato dallo stesso Andrea Fratino attraverso i social. Un selfie in cui si vede un Fratino provato e il muso di un’auto distrutta, poi le parole: “Ragazzi sono arrivato a casa. Ho fatto un incidente grave. Vi giuro pensavo di morire. Sono in pensiero per il mio migliore amico. Prego Dio che stia bene e si riprenda”.

Andrea Fratino è salvo ma l’incidente non è stato una passeggiata in quanto lo stesso è uscito ammaccato dal violento impatto: “Adesso si può dire che sta bene – ha spiegato Giulia Paglianiti, l’amica di Andrea che gli è corsa a fianco da quando ha saputo dell’incidente – dovrà stare fermo per alcuni giorni, gli hanno dato delle cure. Ha delle forti contusioni. Ha preso una grossa botta alla colonna vertebrale”. Fratino si è sentito in dovere di ringraziare Dio per la fortuna che ha avuto di uscire sano e salvo dall’incidente: “Scrivo perché non ho le forze per parlare. Mi avevano già avvisato che oggi sarei stato peggio di ieri, ma non pensavo facesse così male”.

ANDREA FRATINO: “GRAZIE DI TUTTI I MESSAGGI”

“Sto aspettando che venga il dottore a casa – ha proseguito – per darmi ancora una controllata e farmi la puntura. Appena mi sento meglio vi aggiorno su tutto. Ringrazio veramente Dio per avermi protetto”. Il tiktoker ha voluto ringraziare tutti i messaggi giuntigli in queste ultime ore, subito dopo che si è diffusa la notizia dell’incidente: “Ragazzi grazie di tutti i messaggi che mi state mandando. Per fortuna siamo stati miracolati. Vi Voglio bene e vivete sempre ogni secondo a pieno”.

Quindi ha aggiunto, aggiornando le sue condizioni fisiche: “Per come sto poteva andarmi molto peggio, spero di rimettermi presto”. Non è ben chiaro dove sia avvenuto l’incidente, ma si sa che Fratino prima dello scontro aveva pubblicato alcune stories su Instagram in cui si vedeva essere a Milano e preannunciava un suo viaggio a Napoli. Sono attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore.

