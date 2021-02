Andrea Fratino, La caserma/ Chi? “L’aspetto estetico è fondamentale”

Chi è Andrea Fratino?

Andrea Fratino è uno dei concorrenti della prima edizione de “La caserma”, in onda dal 27 gennaio su Rai 2. Diciannovenne di Ossona (provincia di Milano), studia in un’università privata del capoluogo Lombardo. Ammette di essere un narcisista: “Per me l’aspetto estetico è fondamentale… tengo molto ai miei capelli: senza di essi o con un altro taglio non sarei io”, ha detto Andrea nel suo video di presentazione su RaiPlay. È molto legato alla madre: “Con mia madre sin da piccolo ho sempre avuto quel rapporto che le potevo dire tutto. È anche una sorta di migliore amica”.

Andrea Fratino: il rapporto speciale con mamma e papà

Quando era piccolo Andrea Fratino ha perso il padre, ma ha trovato una figura di riferimento nel compagno della madre: “Mio padre ha origini pugliesi. Tre anni fa mia madre mi ha detto che lui non è il mio padre biologico, perché l’ho perso quando avevo circa nove mesi. Per me mio padre è Tommaso”. Il diciannovenne ha deciso di partecipare al reality “La caserma” perché vuole imparare a rispettare le regole: “I primi giorni di adattamento saranno difficili, poi testa bassa e si lavora. Io non sono uno che molla, al massimo mi cacciate voi… io sto lì fino alla fine”. Ama giocare a basket e il suo profilo Instagram conta 4.233 follower





