Francesca Inaudi ha un compagno? L'attrice de L'altro ispettore ha avuto un marito, Andrea Gattinoni, e oggi è mamma di un bambino

Francesca Inaudi è una delle attrici protagonista de L’altro ispettore, la nuova fiction di Rai 1 con Alessio Vassallo, e proprio questa partecipazione riaccende i riflettori anche sulla sua vita privata. Per rispondere alla domanda ‘Francesca Inaudi ha un compagno o un marito?’ bisogna fare un passo indietro, raccontando quali sono stati i grandi amori dell’attrice.

Inaudi è stata legata per dodici anni ad un collega, l’attore Andrea Gattinoni. La loro storia ha avuto inizio nel 1998 ed è culminata con un matrimonio che è però finito nel 2010. Un amore importante, dunque, al quale è però seguito un altro legame determinante nella vita dell’attrice, ancora una volta con un attore: Damiano Brué. Anche questa storia è però finita qualche tempo dopo, anche se poco si conosce delle cause, essendo l’attrice abbastanza riservata quando si tratta di vita privata.

Chi è oggi il compagno di Francesca Inaudi? L’attrice è mamma di un bambino

Per qualche tempo, Francesca Inaudi è rimasta single ma arriviamo ai giorni nostri e alla fatidica domanda: oggi ha un compagno? Sappiamo che, nel 2020, è diventata mamma di un bambino, tuttavia l’identità del padre resta un mistero. Inaudi, infatti, ha preferito in questo caso non rendere noto il nome della persona che è al suo fianco: non sappiamo, dunque, chi sia oggi il suo compagno e se effettivamente i due stiano ancora insieme. Qualche indizio arriva solo attraverso i suoi social, ma sono foto risalenti a circa 3 anni fa al fianco di un ingegnere del suono di cui non è fatto il nome.