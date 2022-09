Andrea Giambruno, chi è compagno Giorgia Meloni?/ Padre della figlia Ginevra

Andrea Giambruno è il compagno di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia che, con ogni probabilità, diverrà il primo presidente del Consiglio donna del Belpaese. Di conseguenza, il suo partner sarà il primo gentleman d’Italia della storia e anche lui è stato menzionato dalla Meloni durante il suo intervento al comitato di partito: “Voglio ringraziare la mia famiglia, Andrea, mia figlia, mia sorella, mia madre. Tutti quelli per i quali io ci sono stata meno di quanto loro ci fossero per me”.

Giorgia Meloni premier nuovo governo/ Cosa succede ora: consultazioni Mattarella e…

La storia d’amore tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno procede da sette anni, nei quali hanno convissuto a Roma. Non si sono ancora uniti in matrimonio, ma hanno una figlia di 7 anni d’età e di nome Ginevra. Il compagno della numero uno di FdI è originario di Milano, ha 41 anni ed è un giornalista televisivo, oltre ad essere l’autore di alcuni programmi che vengono regolarmente trasmessi sulle reti Mediaset. Diplomato al liceo scientifico di Monza, è laureato in Filosofia presso l’università Cattolica di Milano.

CHI HA VINTO LE ELEZIONI POLITICHE 2022?/ Giorgia Meloni esulta: "Non tradiremo l'Italia"

ANDREA GIAMBRUNO, CHI È IL COMPAGNO DI GIORGIA MELONI: LUI È DI SINISTRA

Una curiosità relativa al compagno di Giorgia Meloni è che politicamente lui vota a Sinistra, quando invece la sua dolce metà è in questo momento il volto più popolare del Centrodestra italiano. Nel corso di una puntata della trasmissione “Il Testimone”, Meloni dichiarò a favor di telecamera: “Il mio compagno è di Sinistra, adesso penso che voterà per me alle prossime elezioni. Discutiamo sui gay, sui temi etici, sulla legalizzazione delle droghe leggere. Non la pensiamo nella stessa maniera”.

Fratelli d'Italia, eletti FdI Elezioni 2022/ Risultati seggi Camera e Senato: nomi e preferenze

Tornando per un attimo alla carriera del compagno di Giorgia Meloni, Andrea Giambruno, invece, evidenziamo che il suo esordio in Mediaset è avvenuto nel 2009 e la sua carriera è proseguita con la partecipazione a “Quinta Colonna”, “Matrix”, “Mattino 5”, “Stasera Italia” e “Studio Aperto”. Non si conoscono, infine, troppi dettagli circa la vita privata dell’uomo, il quale sui social ha un profilo privato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA