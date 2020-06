Andrea Giambruno, compagno Giorgia Meloni/ “Matrimonio? Per lei sono pronto a tutto”

Pubblicità

“Non amo i riflettori. Apparire non è il lavoro”, aveva detto solo qualche tempo da Andrea Giambruno a La Verità. E infatti il compagno di Giorgia Meloni non si può di certo definire un volto televisivo. D’altronde di lui si sa ben poco: laureato in Filosofia, lavora come autore in Mediaset anche se ha mosso i primi passi in ambito televisivo per i programmi di MTV. La leader di Fratelli d’Italia ha però parlato del suo compagno nel corso de L’Intervista con Maurizio Costanzo, ammettendo di essere “estremamente gelosa, – anche se – lui lo è più di me. Siamo una coppia che tende a discutere parecchio per queste cose”. Classe 1981, Giambruno ha 4 anni di differenza con la Meloni che è classe ’77. I due stanno insieme da alcuni anni eppure non sono ancora sposati anche se di matrimonio in effetti di è già parlato in più di un’occasione.

Pubblicità

Andrea Giambruno e Giorgia Meloni: matrimonio in arrivo?

Giorgia Meloni in merito ha infatti dichiarato: “Io sono tradizionalista. Matrimonio? Queste cose te le devono chiedere.” In un’intervista di qualche tempo fa, anche Andrea Giambruno parlò di matrimonio, dichiarando: “Non sono molto religioso. Abbiamo iniziato così. Poi vedremo. Per farla felice sono pronto a tutto”. Invece ai microfoni di Libero manifestò tutto il suo amore per la Meloni: “È stato un colpo di fulmine. Una sera è arrivata da Del Debbio, a Quinta Colonna, dopo una giornata di comizi e aveva fame. – e ancora – La sua portavoce ha tirato fuori dalla borsa una banana, ma dopo due morsi Giorgia è stata chiamata in scena, così me l’ha mollata in mano, scambiandomi per assistente”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA