Andrea Giambruno e Ginevra, compagno e figlia Giorgia Meloni/ Bimba star al Quirinale

Andrea Giambruno e Ginevra, compagno e figlia di Giorgia Meloni, premier che questa mattina ha giurato insieme ai suoi ministri davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, erano presenti entrambi in Quirinale, per condividere in prima persona le emozioni di una giornata tanto importante per la donna della loro vita, nonché leader di Fratelli d’Italia. A pochi minuti dall’inizio della cerimonia, la piccola Ginevra è scesa dall’auto con indosso uno zainetto, saltellando allegramente come se si trattasse di un normale giorno di scuola.

Accanto a Ginevra c’era il papà Andrea Giambruno, che l’ha presa per mano e l’ha accompagnata nel salone delle feste del Quirinale, dove di lì a poco mamma Giorgia Meloni avrebbe pronunciato la formula di giuramento, dando ufficialmente il via al suo mandato di governo nelle vesti di primo ministro. Insieme a loro c’era anche Arianna, la sorella della Meloni, con i capelli raccolti in una lunga treccia, che si è seduta proprio accanto alla nipote.

ANDREA GIAMBRUNO E GINEVRA, COMPAGNO E FIGLIA DI GIORGIA MELONI: LA PICCOLA CHIEDE UN BICCHIERE D’ACQUA E…

Inevitabilmente, Andrea Giambruno e Ginevra hanno catalizzato l’attenzione dei fotografi e di tutti i presenti in Quirinale, quasi rubando la scena alla “loro” Giorgia Meloni, in quel momento impegnata in uno dei momenti più significativi della sua carriera politica. La piccola, dopo essersi accomodata su una sedia, ha chiesto dell’acqua e prontamente le è stato portato un bicchiere.

Con educazione, la bambina ha ringraziato gli addetti del Quirinale per aver esaudito la sua richiesta, sotto lo sguardo sempre vigile del papà. I due si sono seduti vicini, proprio davanti ai ministri pronti a giurare nelle mani del presidente della Repubblica, e hanno seguito passo a passo la cerimonia. Ricordiamo che, dopo la vittoria alle elezioni, era stata la stessa Giorgia Meloni a condividere sui social il messaggio scritto dalla sua piccola Ginevra Giambruno: “Cara mammina, sono tanto felice che hai vinto. Ti amo”.

