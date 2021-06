Andrea Giambruno e quella foto “da tronista”/ Compagno di Giorgia meloni a petto nudo

Tutti lo conosciamo come giornalista di Tgcom24 e compagno di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, ma anche Andrea Giambruno ha un passato dove, si sa, non mancano cose imbarazzanti. Nel caso di Giambruno ci ha pensato il giornalista Giuseppe Candela a mostrare su Dagospia una foto che appartiene al passato del compagno della Meloni e che potrebbe risultare per lui imbarazzante. Andrea, nella foto, è a petto nudo, coperto da un lenzuolo bianco e ammicca alla camera del cellulare a cui manda un bacio. “Andando a ripescare nei nostri archivi fotografici troveremo di certo foto di cui non andare fieri. Per i look d’antan, per una posa non elegante e per altri motivi. Non fa di certo eccezione Andrea Giambruno, giornalista Mediaset e compagno di Giorgia Meloni.” ha scritto Candela sul noto portale.

La Russa: “no federazione, Sì gruppo unico Cdx in Aula”/ “Draghi-Colle? FdI apprezza”

Andrea Giambruno, spunta una foto dal passato del compagno di Giorgia Meloni

Il giornalista continua e descrive lo scatto in questione: “Sui social circolano infatti alcuni scatti di Mister Meloni da ragazzo con pettorali in vista e bocca alle prese con una sorta di Carmelita Smack di Barbara D’Urso, capelli sulla fronte e lenzuola per coprire le virtù. Uno scatto da ‘tronista’”. E chissà cosa penserà Giorgia Meloni di questo scatto del compagno. Proprio di lui ha recentemente parlato durante un’intervista a Oggi è un altro giorno, dichiarando: “Lui non soffre per il ruolo politico che ricopro. L’amore ha senso se riesci a fare squadra – e ancora – non parliamo di matrimonio, anche se credo nei suoi principi, è come se le cose fossero già in equilibrio”.

SPY FINANZA/ I numeri che rendono impossibile isolare la Cina

LEGGI ANCHE:

Giorgia Meloni vs Maria Elena Boschi/ "Non sopporto che sia impreparata e che menta"

© RIPRODUZIONE RISERVATA