Andrea Giambruno “Matrimonio con Giorgia Meloni? Non ci sposeremo finché ce lo chiederanno”/ “Le critiche…”

Andrea Giambruno e il matrimonio con Giorgia Meloni

E’ una lunga intervista quella che Andrea Giambruno, il compagno di Giorgia Meloni, ha rilasciato al settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 18 ottobre. Nell’anteprime del magazine diretto da Alfonso Signorini, sono state rese note le prime dichiarazioni rilasciate dal giornalista che, non solo ha parlato della storia d’amore che vive con Giorgia Meloni con cui ha formato una famiglia con la nascita della figlia Ginevra, ma anche risposto alle critiche che riceve. Quella tra il giornalista e la Meloni è una storia importante che dura da anni. I due, tuttavia, non si sono ancora sposati o, almeno, così pare.

«Finché ce lo chiederanno, io e Giorgia non ci sposeremo. Lo faremo quando ci andrà. Oppure ci siamo già sposati e non l’abbiamo detto a nessuno. Questo anello un po’ vistoso che porto all’anulare? Mi piace così. Ho il cuore gitano io» le parole di Giambruno.

Andrea Giambruno e la risposta alle critiche

Nel corso dell’intervista rilasciata a Chi, Andrea Giambruno ha anche commentato le critiche quotidiane che riceve. «Più mi criticano e più resto qui a fare il mio lavoro. Faccio il giornalista, so fare solo questo. E non ricevo consigli né ordini da nessuno. Se poi alcuni colleghi in mala fede pensano che io prenda ordini da Giorgia, sono fatti loro. Sono libero e la mia compagna non si sognerebbe mai di intromettersi in quello che faccio. Anzi, ho trovato sgradevole che le chiedessero di commentare le mie parole in una conferenza stampa a Palazzo Chigi. Ha altro da fare. Solo pensare che se vado in onda sui migranti io mi consulti prima con lei… Via, è in mala fede chi dice queste cose».

Spazio, infine, al look sempre impeccabile con cui entra nelle case del pubblico. «È vietato avere i denti bianchi e i capelli folti? Ho 42 anni e non li perdo. Devo nascondermi? Anzi, me li faccio crescere appositamente. C’è un’invidia in giro ragazzi… Incredibile. Il mio ciuffo aumenterà con gli ascolti!», conclude.

