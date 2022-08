Andrea Giani/ “Mondiale volley? La mia Francia favorita, mentre l’Italia…”

Andrea Giani, ora allenatore della Francia di pallavolo, è stato uno dei fenomeni della generazione italiana, che è riuscito a portare tre mondiali nel palmares italiano da giocatore. Ora invece è l’allenatore della Francia e, in un’intervista a Tuttosport, Giani si è sbilanciato molto sulle possibilità della Francia di vincere il mondiale: “Questa è una squadra che nella sua recente storia dopo un torneo buono ne vive uno così, così. Ne ho parlato con i ragazzi e siamo d’accordo nel volerci metterci tutti a disposizione per vivere un torneo che possa portarci a giocare per vincere. Il potenziale di squadra ce l’abbiamo. Abbiamo lavorato bene, ma la questione è voler ottenere certi risultati”

Come affermato dallo stesso Andrea Giani, la sua squadra dopo una vittoria si inizia a riposare sugli allori. Una “prassi” delle nazionali transalpine visto che gli appassionati di calcio si ricorderanno bene come la Francia dopo il mondiale nel 2018, è uscita ai gironi degli Europei del 2020. Giani dovrà lavorare sulla tenuta mentale dei suoi giocatori senza farli uscire una singola volta dai binari, poiché il torneo è molto corto quest’anno, contando solamente sette match.

Andrea Giani è fiducioso sull’Italia, ma non in questo torneo

Non poteva mancare un commento sull’Italia, a cui ovviamente Andrea Giani è molto affezionato. L’allenatore dei galletti è stato molto onesto intellettualmente ammettendo che quella azzurra “è una squadra molto competitiva. Non dobbiamo però dimenticare che ha giocatori giovani nei ruoli chiave che hanno passato una fase dove hanno spinto, sono cresciuti e hanno vinto, ma a quel momento ne segue sempre uno dove sembra che si sia fatto un passo indietro. Tranquilli è normale, percorsi senza inciampi non esistono. Questa Italia arriverà lontano”.

Come detto dallo stesso Giani infatti la squadra italiana si dimostra talentuosa ma senza però esperienza nei ruoli chiave come il libero, e in un torneo del genere non si può fare affidamento solo al talento, serve anche furbizia ed esperienza per portare a casa il risultato quando il match rimane equilibrato. Oppure per tenere i nervi tesi in un Tie Break che potrebbe decidere le sorti azzurre. Difficilmente infatti vedremo l’Italia a podio quest’anno, ma sognare, dopotutto, non costa nulla.











