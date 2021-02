Andrea Gresele: giovane Hellas gravissimo/ Folgorato dopo una bravata in stazione

Dramma in casa Hellas Verona a seguito del ricovero in ospedale, in condizioni gravissime, del giovane terzino della Primavera, Andrea Gresele. Il 18enne è stato protagonista di una bravata che ha avuto dei risvolti drammatici: dopo essersi arrampicato su un vagone fermo presso la stazione veronese di Porta Vescovo, deve aver toccato per errore uno dei cavi che alimentano l’energia elettrica, ricevendo una scossa fortissima.

Al momento il giovane calciatore si trova ricoverato presso un ospedale del vicentino, dove è giunto in condizioni disperate, in codice rosso. Sulla vicenda è scattata immediatamente l’indagine della Polfer, la Polizia Ferroviaria, che ha confermato che si è trattata di una semplice bravata fra ragazzi. Stando alla ricostruzione degli investigatori, l’atto spropositato sarebbe stato commesso sabato notte, mentre il giovane era in compagnia di alcuni amici per una festa in una casa vicino alla ferrovia.

ANDREA GRESELE, FOLGORATO DOPO BRAVATA: LA RICOSTRUZIONE

Attorno alle ore 3:00, violando quindi il coprifuoco, Andrea Gresele sarebbe uscito di casa, come scrive TgCom24.it, avrebbe scavalcato la recinzione che delimita la linea ferroviaria, e si sarebbe appunto arrampicato su uno dei vagoni fermi nei pressi di via Galilei, nel quartiere Porto San Pancrazio. Dopo essere entrato in contatto con i cavi e aver subito la scossa, è stato scagliato a terra, cadendo da un’altezza di circa tre mesi, e sbattendo violentemente la testa, riportando così un trauma cranico. I ragazzi che erano con lui hanno chiamato il 118, e sul posto si sono poi recati gli uomini della Polfer di Verona, dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Il ragazzo si trova intubato in terapia intensiva ed ha riportato anche la frattura di una vertebra e l’ustione di una mano. “Forse con il buio non si è accorto che i fili erano molto bassi – ha spiegato un residente della zona – ho sentito all’improvviso i ragazzi mettersi a strillare e chiedere aiuto. Non erano alterati – precisa – avevano solo paura per quanto era accaduto. Hanno fatto una bravata ma erano lucidi. Li conosco, sono ragazzi seri”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA