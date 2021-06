Andrea Griminelli, chi è?/ “Con Ennio Morricone ci legava una bella amicizia”

Andrea Griminelli, il flautista di fama mondiale è tra gli ospiti del concerto – tributo de Il Volo dedicato al Maestro Ennio Morricone. Una serata di grande musica ed emozioni per celebrare la grandezza universale del compositore e direttore d’orchestra scomparso a luglio scorso. Griminelli è tra i flautisti più conosciuti al mondo e per tantissimi anni ha collaborato con Luciano Pavarotti partecipando a quasi tutti i concerti di Big Luciano in giro per il mondo. Dal concerto ad Hyde Park alla presenza di Lady Diana fino al recente Czech National Symphony Orchestra and Choir diretta da Marcello Rota. In pochi sanno che Griminelli andava a scuola con Luciano Ligabue.

A confermarlo è stato proprio l’artista intervistato da spettakolo.it: “frequentavamo entrambi Ragioneria a Correggio e abitavamo anche a cento metri di distanza e ci incontravamo spesso a Radio Attiva”. Spalla fedele di Luciano Pavarotti, Griminelli ha apprezzato moltissimo il documentario che Ron Howard ha dedicato proprio al tenore italiano: “il montaggio è emozionante” – ma poi precisa l’assenza di immagini inedite. In particolare ricorda un passaggio del documentario: “l’unica scena che ha sorpreso i critici è quando Luciano va a cantare in un piccolo teatro di Manaus, nel cuore della Foresta Amazzonica, dove molti anni prima si era esibito anche il suo idolo Caruso”.

Andrea Griminelli: “Ennio Morricone mi ha dedicato un concerto per flauto”

Non solo Luciano Pavarotti, Andrea Griminelli ha collaborato e lavorato anche col grandissimo Ennio Morricone. “Lui ha dedicato a me un concerto per flauto, che ho eseguito in prima mondiale a Torino 30 anni fa. Abbiamo suonato insieme tante volte anche in televisione, ci legava una bella amicizia” – ha detto il flautista che è cresciuto proprio con le musiche del Maestro Premio Oscar. “Da bambino, non conoscevo la musica classica ma ero innamorato delle musiche di Morricone, ha scritto melodie ineguagliabili” – ha precisato il flautista che ha condiviso tantissimi anni e palcoscenici con il Maestro Morricone. L’ultimo suo ricordo è il seguente: “gli portavo lambrusco e Parmigiano Reggiano, lui mi aveva regalato dei suoi lavori inediti e una scultura”.

