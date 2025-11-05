Andrea Griminelli, chi è? L’amore con Rossana Redondo e le due figlie, Sofia e Alessia. Prima ancora la grande carriera in giro per il mondo

Si chiama Andrea Griminelli uno dei più talentosi flautisti italiani, nato a Correggio nel 1959. Dopo aver cominciato lo studio dello strumento a dieci anni, Andrea Griminelli ha studiato con i più grandi in materia: è stato infatti allievo di Jean-Pierre Rampal e James Galway. Un banco di prova importante che ha portato Andrea a esibirsi ben presto ad alti livelli, calcando i palchi dei teatri più importanti d’Italia e del mondo, impegnato con direttori di orchestra prestigiosi e con numerose orchestre. Andrea Griminelli è arrivato ad esibirsi anche con Luciano Pavarotti: era il 1984 quando il giovane flautista si è esibito con il tenore all’Opera di Chicago.

Garlasco, Grittini: "Stefanescu e Savu non hanno ragioni per mentire"/ "L'omicidio va al di là della Bozzola"

Da quel momento i due hanno cominciato a collaborare: le loro esibizioni li hanno portati nei teatri più importanti al mondo ma non solo. Si sono esibiti anche in luoghi iconici delle città più importanti, come Madison Square Garden a New York, l’Hyde Park a Londra e ancora Central Park nella Grande Mela e la Torre Eiffel a Parigi, in concerti ricchi di spettacolo. Andrea Griminelli si è esibito anche con Andrea Bocelli, nel concerto One Night in Central Park nel 2011, davanti a 70.000 persone. Sempre a New York è stato ospite del concerto di Zucchero al Madison Square Garden.

Pavarotti 90 - L'uomo che emozionò il mondo/ Diretta e ospiti: da Andrea Bocelli a Laura Pausini

Andrea Griminelli, chi è? L’amore con Rossana Redondo e le nozze nel 2008

Il flautista Andrea Griminelli è sposato dal 2008 con Rossana Redondo, ex modella originaria della Colombia. Dopo essersi trasferita in Europa, si è stabilita in Italia, dove ha lavorato a lungo a Milano per poi trasferirsi in Emilia-Romagna. I due a lungo hanno vissuto una relazione a distanza che presto ha reso necessario un trasferimento di lei in Europa, per godersi a pieno quell’amore. In passato indossatrice, negli ultimi anni si è dedicata all’imprenditoria: ha infatti fondato un brand che promuove la manifattura tessile del suo Paese. I due, insieme, hanno avuto due figlie, Sofia e Alessia.