Andrea Iannone al Grande Fratello Vip?/ “L’ex di Belen ha sostenuto il provino e…”

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip e inizia ormai a delinearsi il cast che popolerà la Casa di Canale 5. Proprio nelle ultime ore questo si è arricchito di un nuovo nome che, qualora venisse confermato, scatenerebbe un bel po’ di gossip: stiamo parlando di Andrea Iannone. Stando infatti a quanto racconta TvBlog: “Oggi siamo in grado di aggiungere un nome certamente di peso che ha sostenuto un provino per far parte del cast del reality show prodotto da Banijay-Endemol shine Italy. Si tratta del pilota dell’Aprilia Andrea Iannone.” si legge. “In tutta questa situazione potrebbe dunque inserirsi la partecipazione dell’ex compagno di Belen Rodriguez al Grande fratello Vip 5, partecipazione evidentemente legata all’antipatica questione che lo vede coinvolto e ai suoi sviluppi”.

Andrea Iannone nel cast del Grande Fratello Vip? Ecco gli altri nomi

Sarebbe un vero e proprio colpo di scena se Andrea Iannone si unisse al cast del Grande Fratello Vip che già presenta nomi di tutto rispetto. Stando a quanto svelato da 361magazine, per le donne ci saranno Dayane Mello, Stefania Orlando, Flavia Vento, Elisabetta Gregoraci, Patrizia De Blanck, Eva Grimaldi e Ludovica Pagani. Per gli uomini invece Tommaso Zorzi, Paolo Brosio, Francesco Oppini, Enock Barwuah, Riccardo Fogli, l’ex calciatore dell’Inter Nicola Ventola e Giovanni Terzi, futuro sposo di Simona Ventura. Andrà ad aggiungersi anche Andrea Iannone? Intanto ricordiamo che Alfonso Signorini torna alla conduzione e al suo fianco ritrova Pupo stavolta accompagnato da Antonella Elia nel ruolo di opinionisti.



