ANDREA IANNONE BACIA I PIEDI DI GIULIA DE LELLIS/ Video, “Eravamo li, così…”

Andrea Iannone e Giulia De Lellis sono una coppia. L’ex di Belen Rodriguez e la ex fidanzata di Andrea Damante sono usciti allo scoperto pubblicando alcuni scatti privati su Instagram per la gioia delle “bambine” di Giulia De Lellis. La presunta laison diventa così realtà con tanto di foto e video a pochi giorni dalla pubblicazione sul settimanale Chi della foto del loro primo bacio. Una storia “d’amore” partita col botto destinata a diventare la più bollente di questa estate 2019 a vedere l’ultimo video pubblicato dalla De Lellis in cui si vede il campione di motociclismo baciarle i piedi. Proprio così: Andrea Iannone bacia i piedi di Giulia De Lellis in un video accompagnato da una semplice didascalia: “Eravamo lì così…”. Nel video si vede Iannone intento a baciare i piedi della De Lellis mentre è occupato a scrivere al telefonino”.

Andrea Damante commenta la storia di Giulia De Lellis con Andrea Iannone

La storia tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis sarebbe iniziata da un pò di tempo, ma solo da pochissimo la coppia ha deciso di pubblicare le prime foto – video insieme. La notizia naturalmente ha fatto il giro del web e non solo, visto che Iannone e la De Lellis sono molto amati e seguiti sui social. A commentare il nuovo amore anche Andrea Damante, ex tronista di Uomini e Donne ed ex compagno della De Lellis che ha deciso di commentare la notizia così: “Cosa devo dire? Spero che stiano bene. Se ci sono rimasto male? No, mi auguro che stiano davvero bene”. Per Damante non è stato facile chiudere con la De Lellis. Poche settimane fa al settimanale Spy aveva dichiarato: “soffro per Giulia, ma provo a ricominciare. Giulia mi ha lasciato. C’è solo grande amarezza e dispiacere. Questa volta so di non aver sbagliato non ho colpe”.

Giulia De Lellis contro Chi: “avete violato la mia privacy”

Intanto in queste ore Giulia De Lellis si è letteralmente infuriata contro Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, che ha pubblicato la foto del primo bacio con Andrea Iannone. La influencer, da 4 milioni di follower su Instagram, ha commentato il post del settimanale così: “Vi siete permessi di entrare in casa nostra senza invito né tanto meno permesso, spaventando le mie bambine. Capisco il vostro lavoro, ma così non si fa! È la seconda volta che violate la mia privacy in questo modo. Tutto questo per 2,3 foto del cazzo, di un qualcosa poi reso serenamente pubblico. Tutto questo per dirvi che non ci sto, e che ci vedremo presto nelle sedi opportune. Ps: Le mie ragazze questo giornale non lo guardano neanche quando mi mettete con le tette al vento perché se vogliono sapere qualcosa di mio vengono da me, sul mio profilo. Io faccio sempre prima di voi, sempre!”.





