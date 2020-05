Andrea Iannone butta guanti in lattice per strada/ Una “disattenzione” ma è polemica

Pubblicità

Andrea Iannone beccato dai paparazzi del settimanale Nuovo durante una fuga a Milano. Il pilota, aprofittando della Fase 2, ha lasciato momentamente la sua casa di Lugano per raggiungere il capoluogo lombardo e fare un po’ di spesa. A seguire e ad immortalare i movimenti di Iannone sono stati i fotografi del settimanale Nuovo che hanno immortalato il pilota durante tutta la sua sosta milanese. Il pilota avrebbe prima parcheggiato il suv in un parcheggio riservato agli invalidi e poi, sceso dall’auto, avrebbe indossato la mascherina e i guanti in lattice per fare acquisti in un mini market di Milano. A scatenare la polemica, però, sarebbe un gesto che il pilota avrebbe fatto dopo aver concluso i suoi acquisti. A quanto pare, infatti, Iannone avrebbe buttato i guanti che indossava per terra.

ANDREA IANNONE BUTTA I GUANTI IN LATTICE PER TERRA? SCOPPIA LA POLEMICA

Andrea Iannone ha davvero buttato i guanti in lattice per terra? Il settimanae Nuovo pubblica le foto che lo confermerebbero. Quello di Iannone potrebbe essere stata una semplice disattenzione che, tuttavia, sta scatenando le polemiche sui social. Quello di buttare i guanti e le mascherine per terra sta diventando una “moda”. Iannone avrà compiuto davvero un gesto simile? In attesa di una sua risposta, il nome del pilota continua ad essere al centro del gossip. Dopo la fine della sua storia con Giulia De Lellis, infatti, è stato accostato a Cristina Buccino con cui avrebbe trascorso qualche giorno in quarantena. Sui social, nel frattempo, rispondendo alle domande dei fans, ha fatto sapere di sentirsi molto motivato nonostante l’ultimo periodo sia stato particolarmente complicato sia dal punto di vista professionale che privato.



