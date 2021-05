ANDREA IANNONE, CASO DOPING A LE IENE/ Il pilota “incastrato” da un’intossicazione?

La puntata di martedì 25 maggio 2021 delle Iene darà spazio al caso della squalifica per doping di Andrea Iannone, protagonista della MotoGp squalificato per doping dopo che era stato rilevato nelle sue urine un nanogrammo di drostanolone, steroide usato per ingrossare i muscoli. Una versione sempre contestata dal centauro che è risultato positivo al controllo antidoping dopo il GP di Sepang, in Malesia, ma la pur modesta quantità della sostanza ha di fatto messo fine alla sua carriera, visto che la Wada (World Anti-Doping Agency) ha deciso di squalificarlo per ben 4 anni. I fatti risalgono al 17 dicembre del 2019, un anno e mezzo fa con Iannone che era diventato uno dei più promettenti piloti del circo motociclistico mondiale. Le Iene puntano i fari sulle dichiarazioni del pilota che ha sempre rivendicato la sua innocenza: “Il drostanolone ti rende meno agile e più pesante. Ho pensato fosse uno scherzo, – ha spiegato Iannone all’inviato Alessandro De Giuseppe che ha curato il servizio – Ho corso per 15 anni e sono sempre risultato negativo, anche quando i controlli avvenivano a sorpresa”. Secondo il pilota italiano non si è trattato di doping ma di una intossicazione alimentare, dovuta al consumo di carne.

Giulia Schiff, archiviazione per 4 militari/ "Nulla di concreto da testimoni Le Iene"

IANNONE-DOPING, LE IENE CONSULTANO GLI ESPERTI

In prima serata Le Iene daranno dunque spazio al caso della squalifica per doping di Andrea cannone, interpellando oltre il pilota anche il suo legale e due esperti, il chimico forsense Alberto Salomone e il tossicologo di fama mondiale Pascal Kintz (tossicologo di fama mondiale) che proveranno a dimostrare la sua innocenza. Proprio quest’ultimo ha sottolineato durante intervista la natura anomala della squalifica comminata al pilota abruzzese: “Andrea Iannone ha pagato le conseguenze di una situazione politica molto discutibile. La Wada ha davvero fatto forti pressioni per chiedere il massimo della pena a Iannone”, ha sottolineato Kintz. L’inviato Alessandro De Giuseppe ha interpellatoanche Jorge Viegas, Presidente della Fim che ha a sua volta espresso dubbi sull’accaduto: “In coscienza, io proporrei di ridurre la pena, ma la Wada ha deciso di dare 4 anni e non c’è niente che possiamo fare”. Sul perché la Wada sia stata così inflessibile nell’infliggere la squalifica a Iannone, De Giuseppe si è trovato però di fronte a un vero muro di gomma, provando a confrontarsi con la Wada e con il Presidente del Tribunale dello Sport che ha deciso per la squalifica, senza però ricevere risposta.

LEGGI ANCHE:

Giovanni Galli, video scherzo Iene/ Attacca Max Felicitas: "Ti rovino la vita"Marco Masini, scherzo Le Iene/ Video: un truffatore in cerca di vendetta

© RIPRODUZIONE RISERVATA