Elodie anche in questo Sanremo 2025 ha conquistato con la sua esplosività, anche se il suo brano è più maturo rispetto a quelli presentati negli anni passati. A fare il tifo per lei c’è anche quest’anno Andrea Iannone, il suo fidanzato ormai dal 2022. I due stanno vivendo una relazione che va avanti salda e felice, tanto che l’artista starebbe pensando di mettere su famiglia con il motociclista.

Inizialmente tutti pensavano che fosse un flirt passeggero ma la loro relazione sembra andare avanti salda più che mai. Proprio Elodie, parlando del fidanzato, ha spiegato: “Mi fa sempre innamorare, ha una grande pazienza e un rispetto della vita. Con me è dolcissimo”. Spiegando ancora quale sia il suo rapporto con Iannone, Elodie ha rivelato: “Non mi ha mai giudicata, neanche quando a volte magari esagero”.

Andrea Iannone, chi è il fidanzato di Elodie: “Ora voglio un figlio”

Elodie, ancora, ha raccontato che la loro storia d’amore è partita inizialmente in salita ma già dopo due giorni era follemente innamorata di lui. Ad unirli, due caratteri diversi ma simili: i due credono negli stessi valori ed è proprio questi a legarli ormai da tre anni. Con lui, Elodie sogna anche di allargare la famiglia: vorrebbe avere un figlio. Dopo la lunga relazione con Marracash, poi terminata per via di alcuni progetti differenti, l’artista romana è dunque felice con il suo nuovo compagno, tanto da sognare di avere finalmente un figlio con lui.

Mentre è impegnata sul palco dell’Ariston con la sua “Dimenticarsi alle 7”, dunque, Elodie è concentratissima sui suoi progetti professionali ma sicuramente dopo l’esperienza a Sanremo ci sarà tempo anche per dedicarsi a quelli che sono i suoi programmi nella vita privata. Ovviamente questi includono il suo fidanzato Andrea Iannone, il motociclista classe 1989 che ha fatto innamorare la cantante ormai tre anni fa.