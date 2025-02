Andrea Iannone, fidanzato di Elodie, sarà sicuramente una delle coppie vip con la cantante laziale che è sicuramente una delle protagoniste più attese per il Festival di Sanremo 2025, in onda in questi giorni. Andrea Iannone è un ‘fidanzato vip’, uno sportivo molto conosciuto per i suoi successi e per la sua vita privata, ma andiamo a vedere meglio chi è.

Il fidanzato di Elodie nasce a Vasto il 9 Agosto 1989 e si fa conoscere grazie a ottimi risultati, fin da ragazzino, nel mondo della MotoGp. Soffre l’epoca d’oro con campioni come Valentino Rossi, Jorge Lorenzo e Marc Marquez ma nonostante ciò ottiene ottimi risultati e riesce a distinguersi in uno sport dove ha cominciato le prime corse a solo 15 anni.

La sua carriera vive alti e bassi ma Andrea è protagonista suo malgrado di uno scandalo doping nel 2019 quando vengono trovate tracce di steroidi nella sua urina e viene cosi squalificato per 4 anni. Da qui la decisione di dedicarsi ad altro e tra le tante cose lo vediamo protagonista nel 2021 alla 16edima edizione di Ballando con le Stelle. Recentemente ha poi fatto ritorno alle corse nel Mondiale Superbike.

La vita privata di Iannone è stata molto movimentata, la prima ragazza del campione è Claudia Manzella, i due stanno insieme ben 8 anni e poi si lasciano, lei ora è la moglie del giocatore Lorenzo Tonelli. Nel 2016 Iannone comincia una relazione con Belen Rodriguez ed i due si fanno molto notizia sui tabloid. Dopo Belen ha una storia con Giulia De Lellis e altri 2-3 flirt per cui viene ricordato specialmente sui rotocalchi.

Dal 2022 Iannone vive una storia d’amore con Elodie e inizialmente tutti credono sia solo un flirt passeggero, invece la coppia appare più unita che mai. Raccontandosi in una recente intervista la cantante ha sottolineato: “In realtà mi fa quasi sempre innamorare, ha una super pazienza e un rispetto della vita, poi con me è davvero dolcissimo”.

Elodie ha raccontato di amare determinate virtù di Andrea Iannone e ha confermato: “Non mi ha mai giudicata, neanche quando a volte magari esagero. Questo è quello che mi fa innamorare di lui è un uomo molto forte e la sua forza è proprio una grande pazienza”, ha raccontato con affetto il fidanzato di Elodie.

