Ormai da diversi anni, dopo varie storie e qualche delusione di troppo, è tornato l’amore nella vita di Elodie e questa volta sembra che possa essere davvero quello in grado di renderla felice per sempre. L’artista romana è felice infatti ormai dal 2022 al fianco del fidanzato Andrea Iannone. Ma chi è il fidanzato di Elodie e cosa sappiamo sulla loro storia? Si tratta, ovviamente, di un nome noto al mondo dello spettacolo, non solamente per via dei suoi successi sportivi in Moto Gp. Andrea Iannone, infatti, prima di Elodie ha avuto un’altra splendida fidanzata sempre nel mondo televisivo: Belen Rodriguez.

Ma tornando al presente, ormai da qualche anno Andrea Iannone ed Elodie fanno tappa fissa. La storia è cominciata con un grande scetticismo da parte di lei che non pensava potesse funzionare: per sua stessa ammissione, però, dopo due giorni era già innamorata del motociclista. A rapirla sono stati i suoi modi, la sua dolcezza, il modo in cui si pone nei suoi confronti, come raccontato proprio da lei. La stessa cantante di Roma, attualmente in gara a Sanremo 2025, ha spiegato che il fidanzato ha una grande pazienza nei suoi confronti.

Andrea Iannone, fidanzato di Elodie: “Lui non mi giudica”

Parlando del fidanzato Andrea Iannone, Elodie ha sempre speso parole dolcissime che lasciassero intendere quanto amore provasse nei confronti dell’uomo. “Mi fa sempre innamorare, ha una grande pazienza e un rispetto della vita. Con me è dolcissimo” ha raccontato in più occasioni l’artista in gara a Sanremo 2025, che ha spiegato inoltre di apprezzarlo particolarmente perché, al contrario di tanta gente, lui non la giudica, neanche quando il suo carattere la porta a esagerare o propendere per un estremo. Al terzo. anno della loro relazione, ora i due sognano di allargare la famiglia: la cantante, infatti, ha spiegato di aver iniziato a pensare concretamente alla maternità.