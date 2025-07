Andrea Iannone, compagno di Elodie: il pilota di Moto GP e la cantante stanno insieme da tre anni. Un grande amore e progetti importanti

Prosegue ormai da tre anni l’amore tra Elodie e Andrea Iannone, che continuano a far progetti importanti insieme, sognando qualcosa che vada oltre. Un colpo di fulmine quello che ha portato la cantante, da poco single dopo la rottura con Marracash, ad innamorarsi del pilota di Moto GP. Tra i due il feeling è stato infatti immediato, tanto che Elodie lo ha definito “la storia più importante della mia vita”. Un rapporto che dunque è nato con l’intenzione di costruire qualcosa di serio e importante, tanto da sognare una famiglia con un figlio, che in questo momento non è ancora nei loro progetti concreti ma che in futuro potrebbe arrivare.

“Con Andrea ci amiamo molto, siamo una grande squadra. Ci supportiamo tantissimo, è una relazione matura, adulta dove c’è tutto: abbracci, comprensione, amore” ha rivelato Elodie a Verissimo, spiegando dunque di sognare qualcosa di concreto con l’uomo che ritiene la persona della sua vita. Ma come è scoppiato l’amore tra Elodie e Andrea?

Andrea Iannone, compagno di Elodie: le voci di crisi spazzate via

Il primo incontro tra Andrea Iannone ed Elodie è arrivato tre anni fa ad una cena: i due erano stati invitati da Diletta Leotta, amica di entrambi, a prendere parte ad una serata insieme. Quella prima cena insieme non è stata un successo: Andrea, infatti, pensava che Elodie fosse piuttosto antipatica e sulle sue, anche se poi si è ricreduto. Elodie, invece, ha sempre parlato dell’inizio della loro storia come un colpo di fulmine.

Dove sia la verità, non è dato saperlo: i due, comunque, continuano ad amarsi e a sognare un futuro insieme, incuranti anche delle voci di crisi che circolavano su di loro, che hanno prontamente smentito con un bacio social. Insomma, le cose sembrano andare alla grande.

