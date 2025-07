Chi è Andrea Iannone, compagno di Elodie? Pilota di Moto GP, la storia tra i due è cominciata nel 2022: di recente le voci di una crisi

Dal 2022 nella vita di Elodie c’è Andrea Iannone, il pilota di Moto GP con il quale ha ritrovato il sorriso dopo la fine della storia con Marracash. I due stanno dunque insieme da più di tre anni e nonostante le voci di crisi ogni tanto imperversino sulla loro storia d’amore, sembrano ancora molto uniti. Solamente di recente si era parlato di una importante crisi tra i due che avrebbe potuto portare anche ad una rottura: a spazzare le voci sono stati proprio loro due con un appassionato bacio che hanno mostrato sui social.

Un bacio sul letto, a occhi chiusi, per spazzare via le voci di una crisi, che di recente si erano fatte insistenti. Elodie e Andrea Iannone, che nonostante la popolarità di entrambi hanno sempre vissuto il loro amore in maniera piuttosto riservata, questa volta hanno fatto uno strappo alla regola e si sono fatti vedere insieme in un momento piuttosto ricco di passione.

Un gesto che senza dubbio è servito a spazzare via le voci di una crisi tra loro, che non esisterebbe. Anzi, tra i due le cose andrebbero alla grande e i progetti sarebbero concreti.

Va avanti da ormai tre anni la storia d’amore tra Elodie e Andrea Iannone, pilota di Moto GP. I due hanno cominciato la loro storia un po’ in sordina e pian piano si sono mostrati sempre più uniti e complici. Nelle occasioni in cui Elodie si è trovata a parlare del compagno lo ha descritto come un uomo dolce, attento, sensibile, sempre al suo fianco: una descrizione che da fuori potrebbe sembrare non calzare addosso ad Andrea Iannone, che con Elodie sarebbe però un vero “tenerone”. “Con Andrea è la storia più importante della mia vita” ha raccontato proprio Elodie, che si è ritrovata da un giorno all’altro “appiccicata” al compagno, con il quale sta vivendo una relazione da sogno.

