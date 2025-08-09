Andrea Iannone compie 36 anni e per lui arrivano gli auguri della fidanzata Elodie.

Andrea Iannone, oggi 9 agosto, compie 36 anni e ha scelto di festeggiare questo giorno con la fidanzata Elodie e qualche amico durante le vacanze che la coppia ha scelto di trascorrere in Puglia. Dopo le voci di crisi della scorsa settimana a cui entrambi hanno scelto di non rispondere, Elodie e Iannone si sono messi tutto alle spalle concedendosi un po’ di riposo.

Francesca Bosco rompe il silenzio dopo Amici: "Come va con Jacopo Sol"/ Le proposte lavorative

Durante le vacanze si sono mostrati complici, affiatati e super innamorati e per il compleanno del fidanzato, allo scoccare della mezzanotte, la cantante, tra le storie del proprio profilo Instagram ha pubblicato una foto in cui Iannone appare super sorridente mentre ha tra le mani la torta di compleanno circondato dalla fidanzata e dagli amici. “Auguri amore”, è il messaggio semplice e diretto che Elodie ha scelto di dedicare al fidanzato.

Striscia la notizia in pausa: lo sfogo dell'inviato/ "Io e i miei colleghi ci sentiamo in bilico"

Andrea Iannone: le ex Belen Rodriguez e Giulia De Lellis e i ritocchi estetici

Prima di conoscere e innamorarsi di Elodie, Andrea Iannone ha avuto altre storie d’amore che hanno attirato l’attenzione del mondo del gossip ovvero quella con Belen Rodriguez e quella con Giulia De Lellis. storie vissute sotto la luce dei riflettori e che, tuttavia, sono finte. Con Elodie, dopo una breve frequentazione discreta e riservata, è uscito allo scoperto ed oggi sono più innamorati che mai.

Francesca Michielin e la rimozione del rene: "Ho attraversato il dolore e sono cambiata"/ Il lungo sfogo

Nel corso degli ultimi anni, inoltre, Iannone ha fatto parlare di sé anche per i presunti ritocchi estetici. Guardando le foto di ieri e di oggi, gli zigomi sembrano più pronunciati, le labbra rimpolpate e i lineamenti più levigati. Ritocchi, tuttavia, di cui Iannone non ha mai parlato. Il pilota, infatti, ha spiegato di essersi rifatto il naso per motivi medici a causa di un incidente in gara.