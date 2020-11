Andrea Iannone concorrente del GF Vip 2020?/ Signorini: “Può succedere di tutto”

A dicembre, nella casa del Grande Fratello Vip 2020 entreranno altri concorrenti. Secondo alcuni rumors potrebbero essere addirittura 9 per permettere al reality di allungarsi fino a febbraio. Per il momento, tuttavia, il numero preciso dei nuovi concorrenti non è ancora ufficiale così come non è ufficiale l’allungamento del programma. Tuttavia, tra i nuovi inquilini che, nella prossime settimane potrebbero varcare la famosa porta rossa di Cinecittà potrebbe esserci un nome che non solo movimenterebbe le dinamiche della casa, ma scatenerebbe la curiosità del pubblico con la sua storia. Dopo la notizia della squalifica per quattro anni, Andrea Iannone è stato nuovamente accostato al GF Vip. Stavolta, però, a parlare di un suo ipotetico ingresso è stato il padrone di casa Alfonso Signorini.

ANDREA IANNONE AL GRANDE FRATELLO VIP? SIGNORINI TENTA IL COLPO

Andrea Iannone diventerà un nuovo concorrente del Grande Fratello vip 2020? Il nome stuzzica Alfonso Signorini che ha parlato dell’eventualità di vedere il pilota nella casa più famosa d’Italia durante Casa Chi, il format disponibile sui profili Instagram e Facebook @chimagazine.it. Oltre ad aver confermato l’incontro con Cristiano Malgioglio che potrebbe ripetere l’esperienza già vissuta nel 2017, il conduttore del reality, sulla possibilità di avere Iannone nel cast, ha spiegato: “Iannone è un nome che potrebbe tornare sul tavolo del Gf Vip anche se, secondo me, ha una storia che meriterebbe di essere raccontata nella prossima edizione piuttosto che farlo entrare in corsa. Al Gf Vip, però, può succedere di tutto…”. Signorini, dunque, terrà il nome per la prossima edizione o tenterà di portarlo nella casa già quest’anno? Lo scopriremo nelle prossime settimane.



© RIPRODUZIONE RISERVATA