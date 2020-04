Andrea Iannone/ Da Giulia de Lellis a Cristina Buccino? “Quando chiudo è per sempre”

Andrea Iannone è tornato single, questa è la novità del momento. Nonostante le voci di una possibile frequentazione, mai confermata, il pilota si è ritrovato nuovamente ad affrontare la solitudine diventano addirittura una sorta di cupido per gli ex. In un primo momento è stata Belen Rodriguez a lasciarlo per poi tornare con il marito Stefano de Martino e adesso potrebbe toccare la stessa sorta anche a Giulia de Lellis e Andrea Damante. I due saranno oggi a Verissimo, forse in momenti separati, ma sarà l’occasione giusta per dire la loro confermando o meno la loro ritrovata armonia, solo a quel punto Andrea Iannone potrebbe finalmente prendere la parola e dire quello che pensa perché fino a questo momento è stato lanciare una serie di frecciatine alla sua ex lasciando intendere che lei sia stata poco sincera prima di lasciarlo per scappare via e passare la quarantena con il suo ex.

ANDREA IANNONE E L’ADDIO A GIULIA DE LELLIS

In particolare, nei giorni scorsi, dedicandosi ad una sezione di domande e risposte con i fan su Instagram, Andrea Iannone ne ha scelto una in particolare: “Ho cambiato tutto nella mia vita ma sembra che il passato ritorni sempre. Ti è mai successo?” e se in un primo momento ha risposto con un secco no poi ha confermato l’idea dell’utente ribadendo: “Ma ovviamente quando vivi un cambiamento può essere che questo influisca nella tua vita. Il mio consiglio è sempre lo stesso: se hai deciso di chiudere tutto adesso, sicuramente non è la strada giusta per te. Questo sia che si tratti di lavoro, di città o di amore o di qualunque altra cosa. Quando chiudi, basta così” e ha poi continuato ribadendo: “Il rischio è che rovini tutto per continuare qualcosa che è già finito. Preferisco sempre mantenere un buon ricordo”. A quanto pare il ricordo che Giulia ha lasciato sarà pure bello ma Andrea Iannone non sembra ancora pronto a sorridere pensando a lei.

ANDREA IANNONE RIPARTE DA CRISTINA BUCCINO?

Questo è quello che sperano i fan pensando con piacere alla liason che ha visto Giulia de Lellis felice al fianco di Andrea Iannone almeno fino alla fuga e alla fine della loro storia, ma cosa ne sarà adesso del pilota? In questi giorni si parla nuovamente di un possibile nuovo amore anche se in tempi di Coronavirus sembra un po’ complicato frequentare e conoscere qualcuno a meno che questa persona non fosse già tra le sue conoscenze. Nei giorni scorsi in molti hanno notato uno strano movimento social che ha portato Cristina Buccino a seguire il pilota riempiendolo poi di like. Nelle storie a seguire, proprio in una di quelle condivide dal pilota, ecco comparire la copertina di un singolo “Cristina” con tanto di emoticon con i cuori e una bella morettina, che sia il suo modo di confermare la liason con la bella showgirl?



© RIPRODUZIONE RISERVATA