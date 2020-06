Andrea Iannone e Cristina Buccino fidanzati/ Avvistati a Lugano nello stesso locale..

Andrea Iannone e Cristina Buccino si sarebbero ufficialmente fidanzati. Nonostante le recenti smentite che sarebbero servite solo ad allontanare la curiosità degli esperti di gossip, tra il pilota e la showgirl ci sarebbe una storia a tutti gli effetti. A riferirlo è il portale Giornalattismo il cui articolo è stato poi condiviso da Gabriele Parpiglia. “È ufficiale: Cristina Buccino e Andrea Iannone hanno iniziato una frequentazione. La coppia è stata vista a Lugano, nello stesso bar dove lui era solito fare aperitivi con Giulia De Lellis ai tempi della loro storia” – si legge su Giornalettismo. Dopo la storia con Belen Rodriguez e quella con Giulia De Lellis, dunque, Iannone avrebbe trovato in Cristina Buccino la donna giusta con cui ricominciare. “La storia Iannone-Buccino, dunque, va oltre le smentite di rito arrivate nell’ultimo periodo”, si legge ancora sul portale confermando così il sentimento nato tra il pilota e la showgirl.

ANDREA IANNONE E CRISTINA BUCCINO: UN AMORE RISERVATO

Andrea Iannone e Cristina Buccino starebbero insieme, ma non avrebbero intenzione di alimentare il gossip sul loro rapporto. Dopo essere stato a lungo protagonista del gossip prima con la storia con Belen Rodriguez e poi con Giulia De Lellis, Iannone starebbe cercando di vivere la nuova relazione in modo riservato. La neo coppia, dunque, si dividerebbe tra Lugano, dove vive Iannone e Milano dove vive da tempo la Buccino. Entrambi non pubblicano nulla sui rispettivi profili social, ma secondo l’articolo di Giornalettismo non ci sarebbero più dubbi sul tipo di rapporto che legherebbe i due. Dopo Belen e la De Lellis, dunque, la Buccino sarà la donna giusta per Iannone?



© RIPRODUZIONE RISERVATA