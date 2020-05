Andrea Iannone e Cristina Buccino fidanzati?/ La smentita: “Mi viene da ridere…”

Pubblicità

Dopo la fine della relazione con Giulia De Lellis, in molti hanno iniziato a puntare i riflettori su Andrea Iannone puntando su una sua liason e, in particolare, facendo già il nome della sua possibile nuova fiamma, un’altra showgirl. Dopo Belen Rodriguez, Giulia De Lellis ecco arrivare all’orizzonte una bella calabrese, una delle sorelle Buccino e, in particolare, Cristina. Da settimana ormai si parla di una loro possibile liason parlando di misteriosi like e di uno scambio di mi piace sui social e su Instagram ma non solo. Proprio una serie di foto pubblicate da Cristina Buccino lasciavano pensare che la loro amicizia non fosse solo virtuale ma che ci fosse qualcosa di più visto che lo sfondo degli scatti sembrava essere la casa di Lugano di Andrea Iannone, la stessa abitata da Giulia de Lellis fino all’inizio del Lockdown dovuto alla pandemia.

CRISTINA BUCCINO SMENTISCE IL FLIRT CON ANDREA IANNONE

La smentita arriva proprio da un’intervista che Cristina Buccino ha rilasciato a Vanity Fair liquidando tutto con una sonora risata, almeno a suo dire. Mentre Andrea Iannone continua a fare spallucce al gossip, l’influencer rilancia: “In questi casi non c’è da rispondere, mi viene da ridere mi faccio una risata. La gente ne dice di ogni, mi appioppano un fidanzato a settimana, quand’ero piccolina ne soffrivo di più ma adesso mi scivola addosso”. Inutile dire che la smentita non basta e che in molti credano che si tratti solo di un depistaggio mentre la loro relazione continua. Lo stesso Andrea Iannone, in una recente intervista, aveva lasciato intendere che quello di cui ha bisogno è serenità e maturità, che sia Cristina Buccino quella giusta?



