Andrea Iannone e Cristina Buccino fidanzati?/ Quarantena a Lugano: indizi dal web

Andrea Iannone dimentica Giulia De Lellis e volta definitivamente pagina? Tornato ufficialmente single dopo la fine della storia con la De Lellis che ha deciso di riprovarci con Andrea Damante, Iannone potrebbe avere già una nuova fiamma. Secondo quando fa sapere Very Inutil People che ha raccolto una serie di indizi, infatti, il pilota sarebbe in compagnia della bellissima Cristina Buccino. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, in questi giorni di quarantena, avrebbe trovato il modo di raggiungere Iannone a Lugano dove si troverebbe ancora. Very Inutil People avrebbe, infatti, raccolto una serie di indizi che confermerebbero la presenza della Buccino a casa del pilota. Il primo indizio arriverebbe dai rispettivi profili social di Iannone e della Buccino che avrebbero cominciato a scambiarsi like. Nulla di strano, ma Very Inutil People svela la presenza di ulteriori indizi a conferma della propria tesi.

ANDREA IANNONE E CRISTINA BUCCINO: QUARANTENA INSIEME A LUGANO?

Non è la prima volta che si parla di un probabile flirt tra Andrea Iannone e Cristina Buccino. Già nei giorni scorsi era impazzata la notizia in seguito ad una storia pubblicata da Iannone con la copertina di un singolo “Cristina” accompagnata da una serie di emoticon con i cuori e una donna mora che faceva pensare proprio alla Buccino. Very Inutil People, però, aggiunge un ulteriore indizio. La Buccino, infatti, avrebbe pubblicato una foto che potrebbe essere stata scattata nella casa di Lugano del pilota. La foto dell’ex naufraga, infatti, sarebbe stata confrontata con vecchie foto pubblicate dalla De Lellis e pare che parquet, battiscopa e il colore di una parete sarebbero identici sia nelle immagini della De Lellis che nella foto della Buccino. Quest’ultima, dunque, avrà deciso di trascorrere la sua quarantena a Lugano con il pilota? I diretti interessati, per il momento, non commentano scegliendo la strada del silenzio.



