Andrea Iannone e Cristina Buccino si sono lasciati/ E’ finito l’idillio tra i due?

Andrea Iannone e Cristina Buccino si sono lasciati. Proprio così sarebbe già finita tra il pilota motociclistico e la bellissima ex naufraga de L’Isola dei Famosi. A rivelarlo nelle ultime ore è stato Giornalettismo, un sito vicinissimo alla soubrette, che a scanso di equivoci ha annunciato la fine della frequentazione tra i due. Che dire Andrea e Cristina ci hanno provato, ma le cose non sono andate nel verso giusto e allora i due hanno deciso di mettere la parola fine alla loro frequentazione e di restare semplici amici. Si prospetta quindi un’estate da single sia per la bellissima Cristina che per il desideratissimo ex fidanzato di Belen Rodriguez all’insegna del relax, del mare, ma anche di nuovi progetti di lavoro. Al momento l’unica certezza è che la Buccino ha rinunciato ancora volta l’offerta di Alfonso Signorini per varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip 2020 come del resto aveva già precisato la showgirl in un’intervista a Superguidatv (data 30 maggio 2020): “si mi è stato proposto altre volte di partecipare al Grande Fratello. Con la redazione e gli autori ci sono ottimi rapporti ma qualche anno fa quando mi avevano chiamato avevo un progetto in America ed era impossibile conciliare le due cose”.

Cristina Buccino, infatti, in passato si è messa in gioco a L’Isola dei Famosi un’esperienza che ha ricordato così: “è stata un’esperienza incredibile, mi sono messa in gioco totalmente superando le mie paure ed i miei limiti. Purtroppo ho avuto molti problemi di salute a causa di una bruttissima allergia ai mosquitos, ci ho messo molto tempo per guarire, se penso a quei momenti non ritornerei sull’isola”. Tornando al flirt con Iannone tutto era cominciato la scorsa primavera: il tutto era partito con un approccio social su Instagram. Poi i due hanno cominciato a vedersi stando ben attenti a non farsi beccare dai paparazzi, anche se la bella Cristina è stata più volte vista a Lugano, città dove vive proprio Iannone. La “coppia” non hai mai né smentito né confermato la frequentazione forse interessati a capire se le cose potessero funzionare o meno tra loro. Stando a quanto rivelato da Giornalettismo tra i due non è scattato di più e così hanno deciso di restare buoni amici. Del resto la stessa Buccino sempre a SuperGuida Tv (data 30 maggio 2020) parlando della sua vita privata ha dichiarato: ” proteggo molto la vita privata ma purtroppo non è facile districarsi dalla fitta ragnatela del gossip, quando si è un personaggio pubblico si deve mettere in conto anche questo, appena frequenti anche solo nei tuoi pensiero qualcuno, prima ancora di saperlo tu stessa sei già fidanzata. Ma quello che mi ha dato sempre tanto fastidio è che mi hanno attribuito tanti falsi fidanzati”.



