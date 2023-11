Andrea Iannone e Elodie/ Costretti a vivere un amore “blindato” per colpa degli haters?

Elodie e Andrea Iannone sono più innamorati che mai, ma sui social si vedono pochissimo, forse perché…

Andrea Iannone ed Elodie si possono considerare a tutti gli effetti una coppia unita e solida. Insieme da più di un anno, hanno dato il via alla loro storia d’amore senza squilli di tromba e senza mettere i “manifesti” per strada. Questo perché il pilota e la cantante vogliono preservare il più possibile il proprio rapporto, evitando di esporlo al giudizio della gente e soprattutto dei social. Da un po’ di tempo a questa parte, oltretutto, Elodie ed Andrea avrebbero deciso di vedere insieme nella casa di lui a Lugano, in Svizzera.

Andrea Iannone torna in pista dopo la squalifica, la dolce dedica di Elodie/ "Ti amo da morire"

Un posto che Elodie sente già suo, grazie alla complicità instaurata con Andrea. “Com’è bello vivere con te”, aveva scritto non molto tempo fa in una delle poche dediche al compagno. Come dicevamo Elodie non è solita condividere la sua quotidianità sui social, una scelta pienamente condivisa da Iannone che fa eccezione soltanto negli eventi più importanti. Come ad esempio il compleanno di lei, celebrato lo scorso maggio con un dolce carosello di foto.

Elodie e Andrea Iannone, sorrisi e abbracci a non finire a Milano/ Spazzate via le voci di crisi

Gli haters stuzzicano Andrea Iannone quando parla di Elodie: “Non sei Marracash…”

“Ti amo, ti stimo e sei immensa. Buon compleanno amore mio”, aveva scritto Andrea Iannone nella didascalia del suo posto per la fidanzata Elodie. Un post romantico e galante, che stranamente aveva attirato i commenti degli haters. Proprio in quel post, infatti, si leggono parecchie frecciate al pilota, a cui viene ricordata la storia d’amore di Elodie con Marracash.

“Non sei Marra”, gli ripetono all’unisono, cadendo quantomeno di stile con opinioni fuori luogo. Sarà forse per questo che Andrea Iannone ed Elodie hanno deciso di mantenersi alla larga dei social? La loro storia d’amore, d’altra parte, vale molto più degli haters. Perché rimettersi al giudizio di chi, evidentemente, ama solo insultare?

Elodie, tapiro d'oro da Striscia la Notizia per foto di nudo/ "Denudarmi la mia passione. Con il mio corpo…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA