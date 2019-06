Andrea Iannone e Giulia De Lellis/ Fratello del pilota zittisce Cecilia Rodriguez!

Cecilia Rodriguez proprio ieri, intervistata tra le pagine del settimanale “Chi”, ha offeso Giulia De Lellis e Andrea Iannone. Dopo la pubblicazione dell’intervista, il fratello del pilota di MotoGP, ha voluto replicare. “Per chi ha il c**o collegato alla bocca andate al mare che lo rinfrescate”, ha scritto su Instagram Angelo. Anche l’esperta in tendenze ha detto la sua, scrivendo tramite social un semplice “Petty”, che in inglese vuol dire “meschino”. La sorella minore di Belen, non ci è andata di certo leggera con le parole: “Tutti nelle interviste dicono: ‘Che belli, o auguri e figli maschi’, nel senso che mai nessuno si espone veramente con il parere più sincero, con quello che pensa. Io sono sicura che si troveranno bene, benissimo perché sono della stessa altezza. Anzi, come dite voi qui in Italia, sono alti ‘un metro e una banana’. Precisi precisi, lo scriva! Mi prendo la responsabilità di quello che dico. In Italia ho sempre sentito dire questa frase e non è mai morto nessuno. Per me loro sono perfetti insieme anche per questo motivo”.

Angelo Iannone replica a Cecilia Rodriguez, ecco chi è il fratello di Andrea

Il buon Fabiano di BitchyF, a tal proposito si è interrogato sull’altezza di Andrea Iannone e Giulia De Lellis, visto che baby Rodriguez, li ha apostrofati come “nani”: “A questo punto la domanda sorge spontanea. Quando è alto Andrea Iannone? Stando ad una ricerca su Google, Andrea Iannone è alto 1,78 cm, mentre Giulia De Lellis è alta 1,64 cm. Più bassi rispettivamente di Ignazio Moser (alto 1,91 cm) e della stessa Cecilia Rodriguez (1,70 cm)”. Angelo Iannone lavora a stretto contatto con il fratello Andrea e quindi, oltre a conoscerne bene la vita privata, sa anche gli sforzi lavorativi che il campione costantemente compie. Anche lui correva in moto: “Correvo in minimoto, ho vinto qualche campionato regionale e sono arrivato 5° nell’italiano”, ma poi “a 12 anni ho deciso di smettere. Perché? Come si dice, non riuscivo a buttare il cuore oltre l’ostacolo. Se c’era una curva da prendere ai 70 all’ora invece che ai 60 ci pensavo troppo, invece ad Andrea veniva facile”. Per questo motivo, ha iniziato a lavorare per il fratello: “Ho continuato ad andare a tutte le gare di Andrea e ho incominciato a dargli una mano, piccole cose come preparargli il casco o tenergli la borraccia (…) ora mi occupo degli sponsor, dei contratti, dò una mano nella gestione del merchandising e del fan club. La mia stagione inizia ad ottobre e finisce a novembre”, ha confidato intervistato da gpone.com.

