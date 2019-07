ANDREA IANNONE E GIULIA DE LELLIS/ “Mi manchi”, il messaggio d’amore su Instagram

Andrea Iannone sempre più innamorato di Giulia De Lellis. La coppia dell’estate 2019 non si nasconde più; anzi da quando sono usciti allo scoperto i loro fan sono letteralmente impazziti. Così in queste ore, dopo aver trascorso giorni e giorni di relax e vacanza insieme, il pilota motociclistico ha voluto fare una dedica alla sua amata condividendo in una Instagram Stories la foto di Giulia con scritto “mi manchi”. In questi giorni, infatti, Andrea e Giulia sono lontani e la lontananza si fa sentire davvero tanto. Per questo motivo Andrea ha pubblicato questa storia ripostata poco dopo dalla ex di Andrea Damante sul suo seguitissimo profilo Instagram. Intanto le cose tra Iannone e la De Lellis procedono a gonfie vele, nonostante le malelingue di alcuni che parlavano di una storia di business!

Giulia De Lellis, la dedica ad Andrea Iannone su Instagram

Un amore raccontato sui social quello di Andrea Iannone e Giulia De Lellis. La loro storia oramai è sotto gli occhi di tutti e la coppia condivide con i propri follower diversi scatti e video. Come il video in cui Andrea bacia i piedi della bella Giulia, oppure come lo scatto che la De Lellis ha pubblicato sorridente in treno con il suo nuovo amore accompagnata da una romantica didascalia: “È la tua voce che mi tranquillizza. È il tuo modo di parlare, il tuo modo di chiamarmi, quel nomignolo che mi riservi. È che sei tu. E quando si tratta di te, io non lo so che mi succede. Per quanto cerchi di trattenermi, se si tratta di te io sono felice” dello scrittore spagnolo Carlos Ruiz Zafón.

Andrea Iannone a Giulia De Lellis: “non sono molto social”

Le cose tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone procedono alla grande e sembrano lontani i tempo in cui il campione si disperava per Belen Rodriguez e lei per Andrea Damante. Su Instagram Giulia documenta buona parte della sua giornata raccontando alle sue bimbe tutte le novità in fatto di mode e tendenze, ma anche della sua vita privata. L’influncer però è apparsa infastidita dal fidanzato che le ha rovinato un “video bellissimo”. “Mi hai rovinato un video” dice la De Lellis in una Instagram Stories, ma Iannone cerca di difendersi dicendo: “Non te l’ho rovinato, te l’ho eliminato”. Un vero e proprio teatrino che prosegue nelle storie successive con la De Lellis che cerca di far parlare il campione di moto restio di fronte alla telecamera di uno smartphone. “Vuoi dire che non sei molto social?” domanda lei con Andrea che replica: “Non sono molto social”. Social o meno, sembrerebbe essere scoppiato davvero l’amore tra i due!



