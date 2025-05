La cantante Elodie e il pilota italiano Andrea Iannone sono una delle coppie più discusse a livello nazionale per il gossip. Sono anni che di tanto in tanto si parla di una possibile rottura tra i due ed i due invece ogni volta si ripresentano più affiatati che mai tanto che ora c’è chi parla di progetti futuri per loro come un matrimonio o eventualmente avere figli.

Garlasco, legale Stasi: "Basta piste ipotetiche"/ "Siamo garantisti con Sempio e aspettiamo le analisi"

Al momento Elodie e Iannone sono più legati che mai e quest’ultimo, tornato da qualche tempo alle corse dopo una lunga squalifica, ha parlato nel corso del podcast Supernova di Alessandro Cattelan ed ha svelato alcuni succosi dettagli. In molti volevano sapere di più sulla loro storia ed Andrea ha raccontato come è avvenuto davvero il loro primo incontro.

Doppio Gioco, anticipazioni prossima puntata 3 giugno 2025/ Daria incontra Gemini!

Una storia quasi da film, i due che inizialmente sembravano non prendersi bene e invece poi sono apparsi più legati che mai. Iannone ha raccontato da Cattelan come è avvenuto il primo incontro: “Ci siamo conosciuti durante una vacanza in Puglia, anche se in realtà il nostro primo incontro è avvenuto una settimana prima, a Milano sulla terrazza del Park Hyatt”, ha svelato il pilota.

Andrea Iannone e i retroscena sul primo incontro con Elodie

Nel corso della trasmissione Iannone ha raccontato in primis il primo incontro a Milano con i due presenti ad un evento e Andrea ha raccontato: “Era una serata tranquilla, mi avevano invitato Diletta Leotta e Luca (un amico comune” con i due che potevano sedere solo uno accanto all’altro. Elodie però non gradiva anche perchè c’era una signora intorno che faceva le foto: “Le proposi di cambiare tavolo ma lei mi disse di restare fermo” e non ci parlammo più.

Diretta/ Virtus Bologna Venezia (risultato 65-65) video streaming tv: spettacolo! (27 maggio 2025)

Poi una settimana dopo il destino ha voluto casualmente per un nuovo incontro, stavolta in vacanza in Puglia. Era il compleanno di un amico comune ed i due si ritrovarono in camere una sopra l’altra e Iannone svela: “Notai che lei era affacciato al balcone, le dissi ‘Buongiorno sergente’ e lei disse ‘Cia cia Andre” e da allora cambiò tutto.

Nel corso del programma Andrea Iannone ha raccontato che i due si misero a parlare a bordo piscina e quella vacanza cambiò tutto in quella che rappresenta l’inizio della loro storia: “Da quel momento non ci siamo più staccati, abbiamo passato tutta la vacanza insieme come se fossimo fidanzati da dieci anni”, ha sottolineato con il sorriso un sempre più innamorato Iannone.