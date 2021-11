Andrea Iannone e Lucrezia Lando, Ballando con le stelle/ Tra baci e coccole nasce un flirt, oggi eliminati?

Andrea Iannone e Lucrezia Lando: molto più di una coppia di ballo, cresce l’intese e non solo a Ballando con le stelle

Andrea Iannone e Lucrezia Lando tra baci e coccole hanno conquistato la giuria di Ballando con le stelle. Finalmente Andrea e Lucrezia hanno fatto incetta di complimenti durante l’ultima puntata, l’ex pilota sta dimostrando la sua crescita. Nonostante nella classifica generale siano terzultimi, durante la puntata sono riusciti finalmente a ricevere complimenti da parte di tutti i giudici. Si sono esibiti in un freestyle lento sulle note di “Voglio farti un regalo” di Tiziano Ferro, un ballo che ha regalato grandi emozioni agli spettatori. Non solo il grande applauso del pubblico in sala, ma soprattutto i tanti commenti positivi della giuria.

Iannone era stato spesso accusato di ballare senza trasmettere particolari sensazioni, il concorrente questa volta è invece riuscito a lasciarsi andare. “Ballando mi sta insegnando qualcosa” ha confessato Andrea che, grazie al programma di Rai 1, sta riuscendo ad esprimere al meglio ciò che prova dentro. Come ha spiegato proprio lui nella clip iniziale, il concorrente fino ad oggi era legato ad uno sport dove per concentrarsi aveva bisogno di molta freddezza. Tutto l’opposto del ballo, dove invece c’è bisogno di tirare fuori ogni emozione per riuscire a coinvolgere chi ti sta guardando. Insomma, una nuova scoperta a livello emozionale.

La portavoce del pubblico di Ballando con le Stelle, Rossella Erra, ha sottolineato che risulta evidente come l’amore per la moto da parte di Andrea Iannone adesso stia confluendo verso il ballo e verso Lucrezia. E infatti i giudici hanno apprezzato, soprattutto per il fatto che Iannone ha dovuto ballare utilizzando solo il braccio destro a causa di un infortunio, come ci ha tenuto a sottolineare Milly Carlucci. Addirittura, anche Selvaggia Lucarelli ha ammesso di aver notato un cambiamento in Andrea e di aver apprezzato questa esibizione. Fabio Canino, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto votano 8, mentre Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli assegnano 7. Il totale è di 38 punti. Lucrezia Lando si è detta soddisfatta e molto felice per come è andata l’esibizione. Tra l’altro, ormai sembra evidente che tra i due ci sia un feeling speciale o almeno questo si augurano tutti i loro fans.

Al termine della puntata, dopo aver scoperto di non essere a rischio di eliminazione, si sono addirittura scambiati un bacio. Un gesto veloce ma che non è sfuggito agli sguardi attenti del pubblico, che adesso si chiede se i due non facciano coppia anche nella vita. I concorrenti sembrano essere sempre più amati dai telespettatori, anche se c’è ancora qualche commento negativo riguardante le capacità di ballo di Andrea Iannone. In ogni caso, i due hanno dimostrato sicuramente una crescita rispetto all’inizio della trasmissione, crescita che si spera aumenti sempre di più. Intanto non si può fare altro che aspettare la prossima puntata per capire se Andrea e Lucrezia continueranno a scalare la classifica o torneranno ad essere nuovamente a rischio eliminazione.



