Andrea Iannone e Natasha Tozzi, nuova coppia?/ Pranzo a Milano, poi a Lugano…

Andrea Iannone ha ritrovato l’amore? Il pilota di MotoGp, squalificato fino al 2023, è stato avvistato a Milano in compagnia di una ragazza. Si tratta di Natasha Tozzi, 32 anni, figlia del cantante Umberto ed ex di Stefano Ricucci (ex marito di Anna Falchi). I due sono stati avvistati, dal settimanale Chi, al Radetzky Café per un pranzo insieme. All’uscita del locale hanno fato finta di non conoscersi, ma poi girato l’angolo erano di nuovo insieme. Iannone ha accompagnato Natasha in zona Stazione Centrale, dove lei aveva parcheggiato l’auto, poi ognuno a bordo della propria vettura si sono diretta a Lugano in Svizzera, dove il pilota vive da qualche anno. Ricordiamo che Andrea Iannone, prima di Natasha Tozzi, ha avuto una relazione con Belen Rodriguez (oggi incinta del suo nuovo compagno Antonino Spinalbese) e con Giulia De Lellis.

Andrea Iannone nuovo amore dopo la squalifica?

Lo scorso novembre il Tribunale arbitrale dello sport di Losanna ha comunicato la sentenza sul caso doping legato ad Andrea Iannone: il pilota dell’Aprilia è stato squalificato per quattro anni, con la sanzione che decorre dal 17 dicembre 2019. Inoltre tutti i risultati ottenuti dal pilota di Vasto a partire dal 1° novembre 2019 devono essere considerati non validi. Iannone non potrà tornare in pista prima del dicembre 2023, quando avrà 34 anni. Settimana scorsa Andrea Iannone è stato avvisato in sella a una supermotard, con il numero 29, in pista sul Circuito Internazionale d’Abruzzo: “Ciao ragazzi. Volevo dirvi che oggi sono tornato in moto ed è stato bellissimo. Ancora so cambiare le marce, ancora diciamo… andicchio. Non ho dimenticato come si fa e questa è la cosa bella”, ha detto il pilota in un video apparso sui social.



© RIPRODUZIONE RISERVATA