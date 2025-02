Andrea Iannone si racconta sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, parlando di sport ma anche di questioni di cuore e in particolare modo della fidanzata Elodie, con la quale condivide la sua vita ormai da quasi tre anni. Iannone ha vissuto di recente un periodo molto complicato: il pilota si è dovuto fermare a causa delle accuse di doping che hanno provocato una lunghissima e forzata squalifica, di ben quattro anni. Uno stop che ha sconvolto il pilota italiano che ne parla come “una ferita aperta”. Anni in cui non ha mai pensato né di tornare, né di non tornare: ha cercato di vivere tutto nella maniera più distaccata possibile e senza pensare al futuro. Andrea Iannone è tornato solo pochi giorni fa in Superbike e nel suo periodo di assenza ha potuto fare affidamento sulla sua compagna, Elodie, che gli è rimasta sempre accanto anche nei momenti più complicati della sua carriera.

Parlando proprio di Elodie, a La Gazzetta dello Sport, Iannone ha rivelato di aver fatto il tifo per lei durante la settimana di Sanremo, come è ovvio che sia, anche se con fatica. Il pilota si trovava infatti in Australia per i primi test e il primo weekend di gara di Superbike, a Phillip Island. Dunque non è stato facile seguire la sua compagna in gara, ma nonostante ciò Iannone non si è tirato indietro: “Ho fatto molta fatica con il fuso orario australiano ma anche se non è stato proprio facilissimo ovviamente l’ho seguita, ci tenevo”.

Andrea Iannone: “Elodie? La sostengo sempre”

Nessuna crisi tra Andrea Iannone ed Elodie. Chi vociferava che i due si fossero allontanati dovrà ricredersi: il loro amore prosegue infatti a gonfie vele, come confermano anche le dichiarazioni del pilota di Superbike, che ha confermato a La Gazzetta dello Sport come tra loro vada tutto bene. “La sostengo in tutto, sono molto orgoglioso di lei” ha raccontato Iannone, affermando inoltre che la dedizione al lavoro di Elodie lo rende molto felice. Come lui sostiene lei, anche la cantante è sempre pronta a fare il tifo per Iannone in ogni momento, interessandosi della sua carriera e facendo sempre tante domande per avere tutto ancor più chiaro.