Andrea Iannone, intervistato da Gianluca Gazzoli nel podcast BSMT, ha parlato dell'amore per la fidanzata Elodie: la speciale dedica alla cantante

Andrea Iannone, dichiarazione d’amore a Elodie: “Mi ha dato supporto emotivo“

Andrea Iannone è felicemente fidanzato con Elodie ormai dal 2022, anno in cui si sono conosciuti ed innamorati, e la loro storia d’amore è spesso finita sotto i riflettori del gossip. A parlarne nelle ultime ore è stato lo stesso pilota motociclistico che, in un’intervista rilasciata al podcast di Gianluca Gazzoli BSMT, si è focalizzato sulla genesi della loro relazione e sull’importanze di avere la fidanzata al suo fianco.

“La persona che hai di fianco è un continuo supporto. Elo mi supporta in una maniera sconfinata, incredibile, è una persona che negli ultimi anni mi ha dato un supporto emotivo sotto tutti i punti di vista“, ha raccontato il campione sportivo.

Ricordando il loro primo incontro, ha spiegato: “Ci siamo conosciuti in Puglia al compleanno di un amico in comune e siamo diventati immediatamente fidanzati. Però abbiamo un supporto l’uno per l’altro che ogni giorno mi riempie di felicità e di orgoglio. Elo umanamente è una persona stupenda, non solo umanamente, ha tantissimi pregi”.

Andrea Iannone, l’incontro con Elodie in un periodo di difficoltà

Non è servito far trascorrere un po’ di tempo per comprendere, sin da subito e a partire dal primo incontro, che sarebbe stato amore a prima vista. Andrea Iannone, parlando del fidanzamento con Elodie nel corso dell’intervista, ha rivelato che “è venuto tutto molto naturale, è una cosa naturale e che non potevi farne a meno“.

Il loro primo incontro si è rivelato per lui fondamentale e arriva per la fidanzata una dolcissima dichiarazione d’amore: “In un momento molto complesso lei è stata l’alba, l’arrivo del sole: è stata fondamentale, Elo è stata una figura molto importante nella mia vita”.

Fidanzati ma anche un supporto costante nelle reciproche carriere professionali, con il pilota che ha così commentato la prima esperienza negli stadi della cantante: “Ricordo a San Siro, quando sono sceso giù e vedevo tutta quella gente… so quanto ha lavorato, quanto lavora e quanto si impegna, quanto era molto stressata. Mi sono emozionato anche io, ero molto felice per i traguardi che ha raggiunto”.