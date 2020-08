Andrea Iannone fidanzato con Soleil Sorge?/ Flirt in corso tra gli ex dei Rodriguez..

Andrea Iannone e Soleil Sorge stanno insieme? Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, pubblica una serie di scatti che ritraggono l’ex fidanzato di Belen Rodriguez in compagnia dell’ex fidanzata di Jeremias Rodriguez. Un caso davvero strano, ma lo si sa quando si parla d’amore non esistono programmi! Le immagini esclusive e inedite pubblicante da Chi sono la conferma che qualcosa in bolle in pentola tra il campione motociclista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Un triangolo molto strano visto che Iannone è stato fidanzato con Belen, mentre Soleil con Jeremias peraltro grande amico del centauro. Un’estate particolare quella vissuta da Iannone che ha preferito trascorrerla nel suo bunker di Lugano dopo la polemica scoppiata per via di alcuni controlli e delle accuse di doping che l’hanno costretto ad uno stop forzato per squalifica di 18 mesi.

Andrea Iannone e Soleil Sorge: l’incontro in Sardegna

Non solo il bunker di Lugano per Andrea Iannone che, come peraltro hanno fatto tantissimi vip, ha deciso di trascorrere una lunga settimana al caldo sole della bellissima Sardegna. Durante questo suo soggiorno il campione ha incontrato proprio Soleil Sorge con cui ha trascorso due giorni prima di riprendere lo stesso aereo per rientrare a Milano Malpensa. Non è dato sapere cosa sia successo tra i due, ma gli scatti pubblicati dal settimanale Chi lasciano intravedere una bella complicità tra i due. La “coppia” è stata paparazzata a tavola insieme sorridente e felice. Entrambi con un look tipicamente da mare: per l’influencer un look da spiaggia con grande cappello di paglia, mentre il campione in canotta scura e bermuda. Chissà che in Sardegna non possa essere scattata la scintilla tra i due. Del resto dopo una serie di flirt affibbiati al campione, tra cui ricordiamo quello con Cristina Buccino smentito dalla stessa showgirl, forse anche per Iannone è arrivato il momento di ritornare ad amare.

