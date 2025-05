Dal 2022, al fianco di Elodie c’è lo stesso uomo: Andrea Iannone. Dopo la fine della storia con Marracash, la splendida cantante originaria di Roma ha conosciuto il pilota di MotoGP, innamorandosi perdutamente di lui, cosa che continua a fare ogni giorno per sua stessa ammissione. Elodie, che ha sempre speso parole dolcissime per il compagno, non ha nascosto che Iannone la fa innamorare di continuo con le sue attenzioni e la sua estrema gentilezza nei suoi confronti. Il fidanzato di Elodie, stimato pilota di MotoGP, è l’uomo con il quale la cantante sogna di mettere su famiglia. L’artista, infatti, ha sempre rivelato che un giorno sogna di avere una famiglia con dei figli e sembra che proprio Andrea Iannone sia l’uomo giusto per realizzare i suoi sogni.

“Ho capito subito che volevo stare con lui, volevo renderlo felice. Quando l’ho visto aveva gli occhi grandi, belli e dolci ma anche un po’ malinconici; mi ci sono tuffata” ha raccontato Elodie parlando del suo compagno. A far innamorare l’artista romana, non solamente lo sguardo e gli occhi del compagno, ma anche la sua pazienza. Come ha più volte rivelato infatti Elodie, il pilota ha tra le altre doti anche quella di essere molto paziente e comprensivo, doti che servono molto con un carattere come quello della cantante, frizzantino e molto energico.

Andrea Iannone, fidanzato di Elodie: la paura della velocità

Come ha raccontato Elodie, e allo stesso modo anche Andrea Iannone, inizialmente la cantante aveva paura del lavoro del compagno. Il fidanzato di Elodie, infatti, è uno dei piloti di MotoGP più importanti nel panorama italiano e lei non era particolarmente entusiasta del mestiere del compagno, tanto da aver paura della velocità. Con il tempo, poi, Elodie si è avvicinata al mondo delle corse, seguendo anche da vicino Iannone (che apprezza particolarmente soprattutto sudato, dopo le gare, come ha ammesso proprio lei). Proprio il suo aspetto e il suo carattere fanno innamorare di continuo Elodie, che con lui sogna una famiglia.