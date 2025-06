Chi è Andrea Iannone, il fidanzato di Elodie: insieme dal 2022. La cantante: "È cominciata in maniera diversa da tutte le altre"

Dura ormai da circa tre anni la stria tra due personaggi che prima di legarsi, non avrebbero mai fatto pensare di diventare una coppia. Si tratta di Elodie, cantante romana molto apprezzata sul panorama pop, e Andrea Iannone, campione di Moto GP. I due stanno insieme da diversi anni e nonostante i rispettivi lavori che spesso li portano essere lontani l’uno dall’altra, sono sempre più legati.

Un amore importante il loro che supera le distanze e il tempo passato lontani. A quanto pare, inoltre, Andrea Iannone non sarebbe solo un amante molto apprezzato da Elodie per via della sua “focosità” ma anche un ragazzo dolce, tenero e gentile, caratteristiche che lei non avrebbe mai pensato gli appartenessero prima di conoscerlo.

Un amore che i due vivono in maniera piuttosto riservata e che solamente in qualche occasione dà modo di essere apprezzato anche all’esterno: ad esempio, i due si vedono insieme durante qualche gara di Moto GP alla quale lei va ad assistere o, come è successo di recente, in occasione di qualche concerto di Elodie. Proprio poche settimane fa Andrea Iannone ha dato spettacolo sotto il palco, dimostrandosi un fan acceso della sua compagna.

Andrea Iannone, il fidanzato di Elodie. Un amore folle: “Ci siamo appiccicati”

Elodie sogna una famiglia con Andrea Iannone. Il fidanzato dell’artista, pilota di Moto GP, sarebbe secondo la cantante romana l’uomo ideale per mettere su famiglia: un desiderio che Elodie coltiva da tempo. Per la cantante, infatti, l’amore con Iannone è cominciato in maniera inaspettata e in poco tempo si è trasformato in altro: e pensare che durante il primo incontro lui non le era neanche simpatico!

La cantante, parlando dell’amore che la lega a Iannone, ha rivelato: “Con Andrea è la storia più importante della mia vita, perché è nata in un modo completamente diverso da tutte le altre. Noi ci siamo visti, ci siamo appiccicati e basta. Sempre insieme”. Il fidanzato di Elodie, spesso impegnato con gare di Moto GP, spesso parte per gareggiare ma lei quando può lo raggiunge per vivere insieme a lui l’adrenalina della gara.